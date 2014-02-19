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"البحوث الفلكية": الصخرة العملاقة انتهت خطورتها على الأرض

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"البحوث الفلكية": الصخرة العملاقة انتهت خطورتها على الأرض "البحوث الفلكية": الصخرة العملاقة انتهت خطورتها على الأرض

قال الدكتور أشرف لطيف، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن كويكيب "2000 إى أم 26" والمعروف بالصخرة العملاقة التى اقتربت من كوكب الأرض مساء أمس، فقدت خطورتها، ولا يوجد أية مشاكل متوقعة منها، مشيرا إلى أن الصخرة مازالت تدور فى مدارها حول الشمس، ويتم مراقبتها من قبل المواقع الفضائية.

وأضاف "لطيف"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الكويكيب كان فى أقرب نقطة له فى الأرض فى الثامنة من مساء أمس الثلاثاء، ولو كانت هناك خطورة، لكانت وقعت فى هذه اللحظة التى تكون أكبر فرصة له لاختراق الغلاف الجوى للأرض، لتصبح وقتها نيزكا، وهو ما لم يحدث.

وأوضح الدكتور لطيف أنه تم تقدير حجم هذه الصخرة العملاقة بنحو 3 ملاعب كرة قدم، وقطرها "270 مترًا" على مسافة تقدر بـ9 أضعاف بعد القمر عن الأرض، أى ما يوازى 2 مليون و600 ألف كيلو متر، وانطلقت بسرعة 43 ألف كيلومتر فى الساعة.

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