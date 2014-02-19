الكنيسة الإنجيلية: منشورات لمنع رعايانا من الصلاة بـ"الأرثوذكسية"

كشفت الكنيسة الإنجيلية، خلال احتفالية مجلس كنائس مصر، مساء أمس الثلاثاء، بالمركز الثقافى القبطى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمناسبة مرور عام على تأسيسه، بحضور رؤساء الكنائس، عن منشورات توزع فى عدد من الكنائس الأرثوذكسية بمنع دخول القسس الإنجيليين للصلاة فيها، خاصة الصلاة فى الجنازات.

وطالب القس رفعت فكرى، راعى الكنيسة الإنجيلية، بأرض شريف بشبرا، ورئيس مجلس الإعلام والنشر بالكنيسة الإنجيلية، رؤساء الكنائس فى الاحتفالية بضرورة منع تلك المنشورات وقال: “لازال التعصب موجود، وحتى الآن لازالت هناك بعض الكنائس الأرثوذكسية تمنع القساوسة الإنجيلين من الصلاة، خاصة الصلاة فى الجنازات، وإن كانت الكنائس تريد الوحدة فيجب منع تلك المنشورات".

وانتابت حالة من الاستياء أعضاء الكنيسة الإنجيلية، عقب رفض أمن المركز الثقافى القبطى دخول الصحفيين والإعلاميين، رغم توجيه الكنيسة الإنجيلية دعوات رسمية لهم، إلا أن أمن المركز ضرب بالتصاريح عرض الحائط، ما دعا الكنيسة الإنجيلية للدفاع عن حق الصحفيين فى التغطية لاحتفالية مجلس كنائس مصر، عقب تعنت "الأرثوذكسية" وتشديداتها.

ورفض القس رفعت فكرى، تلك التصرفات وتسائل خلال مداخلته بحضور البابا تواضروس الثانى، ورؤساء الكنائس: "لماذا منع الصحفيين والإعلاميين من تغطية الاحتفالية، والتغطية على قناة مار مرقص، وليست بث مباشر أيضا، فهل هناك رغبة لعدم توصيل وحدتنا للشارع أم لا؟".

يذكر أنه تم الاتفاق فى مجلس كنائس مصر على أن تكون الكنيسة الإنجيلية مسئولة على توزيع دعوات خاصة للإعلاميين والصحفيين لحضور الاحتفالية، وفوجئ الصحفيين والإعلاميين برفض الكاتدرائية لتصريحاتهم، ومنعوا من الدخول.