انتحار جندي أمريكي بزنزانته عقب إدانته باغتصاب فتاة عراقية وقتلها في 2006

أقدم جندي في الجيش الأمريكي على الانتحار داخل زنزانته، حيث كان يقضي حكمًا بالسجن مدى الحياة بعد إدانته باغتصاب فتاة عراقية وقتلها مع والديها وشقيقتها عام 2006.

ونقلت قناة «سكاي نيوز» باللغة العربية، الأربعاء، عن مصادر إعلامية أمريكية قولها إن السلطات تتعامل مع وفاة ستيفن دالي جرين على أنها انتحار، بعد أن عثر عليه، السبت، مشنوقًا داخل زنزانته في السجن الاتحادي في «توسكان» بولاية أريزونا.

كانت المحكمة قد أدانت «جرين» عام 2009 باغتصاب وقتل الفتاة العراقية، عبير قاسم حمزة الجنابي، البالغة من العمر 14 عامًا، وقتل والديها وشقيقتها بإطلاق الرصاص عليهم في المحمودية جنوب بغداد.

يشار إلى أن «جرين»، البالغ من العمر28 عامًا، حوكم أمام محكمة مدنية، بعد أن ألقت السلطات القبض عليه عقب تسريحه من الجيش الأمريكي.