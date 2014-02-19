أخبار عاجلة

محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

انتحار جندي أمريكي بزنزانته عقب إدانته باغتصاب فتاة عراقية وقتلها في 2006

Google+ Print

أقدم جندي في الجيش الأمريكي على الانتحار داخل زنزانته، حيث كان يقضي حكمًا بالسجن مدى الحياة بعد إدانته باغتصاب فتاة عراقية وقتلها مع والديها وشقيقتها عام 2006.

ونقلت قناة «سكاي نيوز» باللغة العربية، الأربعاء، عن مصادر إعلامية أمريكية قولها إن السلطات تتعامل مع وفاة ستيفن دالي جرين على أنها انتحار، بعد أن عثر عليه، السبت، مشنوقًا داخل زنزانته في السجن الاتحادي في «توسكان» بولاية أريزونا.

كانت المحكمة قد أدانت «جرين» عام 2009 باغتصاب وقتل الفتاة العراقية، عبير قاسم حمزة الجنابي، البالغة من العمر 14 عامًا، وقتل والديها وشقيقتها بإطلاق الرصاص عليهم في المحمودية جنوب بغداد.

يشار إلى أن «جرين»، البالغ من العمر28 عامًا، حوكم أمام محكمة مدنية، بعد أن ألقت السلطات القبض عليه عقب تسريحه من الجيش الأمريكي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية