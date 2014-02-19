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المجلس العسكري بدمشق: وثقنا مقتل 64 من عناصر «حزب الله» خلال معارك يبرود

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قال مدير المكتب الإعلامي للمجلس العسكري في دمشق وريفها، مصعب الخير، إن 64 شخص قتلوا من عناصر حزب الله خلال المعارك بمدينة يبرود بالقلمون بريف دمشق.

وأضاف «الخير» في تصريح لقناة «العربية الحدث» ،الأربعاء، أن الجيش الحر وثق 64 جثة تعود لعناصر حزب الله في يبرود من بينهم ابن عم حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، مشيرا إلى أنه تم رصد مكالمات لأعضاء بالحزب يأمرون جنودهم بقصف مدن يبرود واستهداف المساجد.

وتعتبر منطقة يبرود في القلمون منطقة استراتيجية للنظام السوري من أجل تأمين الطريق إلى ساحل البحر المتوسط ، في حين تكمن أهميتها بالنسبة للمعارضة المسلحة في كونها طريق إمداد المسلحين في دمشق وريفها.

وقد حذرت الأمم المتحدة من أزمة إنسانية في يبرود بعد حصار عشرات الآلاف من سكانهاوفرار آلاف آخرين إلى الحدود اللبنانية والأردن.

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