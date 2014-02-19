زعيم المعارضة الأوكرانية ينسحب من المحادثات مع الرئيس دون اتفاق

كشف زعيم المعارضة الأوكرانية، فيتالي كليتشكو، أنه انسحب من المحادثات مع الرئيس، فيكتور يانوكوفيتش، دون التوصل إلى أي اتفاق حول كيفية إنهاء العنف في البلاد.

ونقلت قناة «سكاي نيوز» بالعربية، الأربعاء، عن «كليتشكو» قوله إنه غادر المحادثات بعد أن طالب الرئيس بأن يتراجع المحتجون المناهضون للحكومة دون شروط عن الميدان الرئيسي في كييف.

يُذكر أن نائب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأوكراني للتعبير عن قلق الولايات المتحدة البالغ من تصاعد العنف في كييف، وحثه على سحب قوات الحكومة والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس.