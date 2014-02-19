أخبار عاجلة

محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

زعيم المعارضة الأوكرانية ينسحب من المحادثات مع الرئيس دون اتفاق

Google+ Print

كشف زعيم المعارضة الأوكرانية، فيتالي كليتشكو، أنه انسحب من المحادثات مع الرئيس، فيكتور يانوكوفيتش، دون التوصل إلى أي اتفاق حول كيفية إنهاء العنف في البلاد.

ونقلت قناة «سكاي نيوز» بالعربية، الأربعاء، عن «كليتشكو» قوله إنه غادر المحادثات بعد أن طالب الرئيس بأن يتراجع المحتجون المناهضون للحكومة دون شروط عن الميدان الرئيسي في كييف.

يُذكر أن نائب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأوكراني للتعبير عن قلق الولايات المتحدة البالغ من تصاعد العنف في كييف، وحثه على سحب قوات والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا