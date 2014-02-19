أمن الدقهلية: نجاة 3 مجندين وقائد اللنش واستشهاد أمين شرطة

أعلنت مديرية أمن الدقهلية عن نجاة 3 مجندين وقائد لنش كانوا متواجدين مع أمين الشرطة الشهيد أثناء انقلاب اللنش بهم فى الحملة الأمنية التى استهدفت بحيرة المنزلة مساء أمس الثلاثاء وكان يشارك فيها ستة لنشات تابعه لمديرية أمن الدقهلية.

حيث تلقى اللواء حسن عبد الحي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من السعيد عمارة مدير المباحث الجنائية بالمديرية إخطاريفيد بشن حمله مكبرة على المسطح المائي لبحيرة المنزلة ضمت ضباط وقوات «إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية وإدارة البحث الجنائي بالدقهلية والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية ومجموعات قتاليه برئاسة ضباطها من قطاع الأمن المركزي – كتيبة المطرية» أشرف عليها ميدانيا رئيس فرع الآمن العام بالدقهلية ومدير إدارة البحث الجنائي بالدقهلية و مساعد المدير لفرقة الشمال.

واستهدفت الحملة تمشيط المسطح المائي ببحيرة المنزلة بنطاق دائرة مركز شرطة المطرية مستقلين (6) لنشات تابعه لإدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية كان من ضمنهم لنش قيادة المجند «محمد أنور مختار 22سنة» من قوة الإدارة استقلال أمين الشرطة «حمادة عبد المنعم عبد المقصود 37سنة» من قوة قطاع الأمن المركزي [كتيبة المطرية ] وبرفقته (3) مجندين من قوة الأمن المركزي واختل توازن اللنش ما أدى إلى انقلابه وسقوطهم جميعا فى المياه وتم إنقاذ المجندين الثلاثة وسائق اللنش وجميعهم بحاله جيدة إلا أن الأمين المذكور اختفى فى المياه ولم يتم العثور عليه وعلى الفور تم الاستعانة بشرطة الإنقاذ النهري وبمساعدة الاهالى وبالبحث عنه تم العثور عليه متوفيا وتم انتشال جثمانه من المياه تم نقل الجثمان إلى مستشفى المطرية العام وتحرر عن ذلك المحضر رقم 978 أدارى مركز شرطة المطرية لسنة 2014م وتم إعداد جنازة عسكرية مهيبة لتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير من بلدته قرية ميت الخولى مركز منيه النصر .

وتم تشييع الجثمان مساء الثلاثاء بقرية ميت الخولي مؤمن التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية عقب خروج الجثمان من مسجد سماحة بالقرية بعد صدور تقرير الطبيب الشرعى بمستشفى المطرية والذى أكد أن الوفاة بسبب اسفكسيا الغرق.