«زي النهارده».. تخلي «كاسترو» عن الحكم 19 فبراير 2008

ولد فيدل كاسترو في 13 أغسطس ١٩٢٦، الرئيس الكوبي السابق، لوالدين مزارعين وتلقى تعليمه في المدرسة التحضيرية، وفي ١٩٤٥، التحق بجامعة هافانا ودرس القانون وتخرج فيها عام ١٩٥٠.

عمل «كاسترو» محاميًا وتطلع لعضوية البرلمان الكوبي، لكن الانقلاب الذي قاده فولجينسيو باتيستا أدى لإلغاء الانتخابات المزمع عقدها وشكّل «كاسترو» قوّة قتالية وهاجم إحدى الثكنات العسكرية وأسفر الهجوم عن سقوط ٨٠ من أتباعه وإلقاء القبض عليه وحكمت المحكمة عليه بالسجن ١٥ عامًا وأطلق سراحه وفي مايو ١٩٥٥، ونفي إلى المكسيك، حيث كان أخوه راؤول ورفاقه يجمعون شملهم للثورة، وكان قد التحق إرنستو تشي جيفارا بالثوار ليتعرف على كاسترو وتحرك كاسترو عسكريا، وبتأييد شعبي، واستطاع أن يطيح برئيس كوبا (باتيستا) الذي هرب من العاصمة في يناير ١٩٥٩إثر إضراب عام تلبية لخطاب «كاسترو» الذى دخلت قواته إلى العاصمة هافانا بقيادة «جيفارا» وتوج كاسترو رئيسًا على كوبا في أول يناير ١٩٥٩.

وفي أبريل ١٩٦١ وقع غزو خليج الخنازير كمحاولة انقلابية من قبل المخابرات الأمريكية وباء بالفشل، وتأزمت العلاقات الأمريكية الكوبية عندما قامت كوبا بتأميم شركة «الفواكه المتحدة» إلى أن قام الاتحاد السوفييتي بنشر صواريخ بالستية لتحول دون غزو الولايات المتحدة للجزيرة، وفي ١٥ أكتوبر ١٩٦٢، واكتشفت طائرات التجسس الأمريكية منصات الصواريخ السوفييتية في كوبا واعتبرتها تهديدًا مباشرًا ورضخ السوفييت لإزالة الصواريخ شرط التعهد بعدم غزو كوبا.

وقام كاسترو «زي النهارده» 19 فبراير 2008 بالتخلي عن منصبه الرئاسي وعن قيادة الجيش حين بلغ الثانية والثمانين من العمر بعد صراع دام ١٩ شهرًا من المرض وتولى الحكم بدلاً منه شقيقه راؤول كاسترو.