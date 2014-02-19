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ولي العهد: العلاقات مع اليابان تاريخية ونتطلع لتعزيزها

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ولي العهد: العلاقات مع اليابان تاريخية ونتطلع لتعزيزها ولي العهد: العلاقات مع اليابان تاريخية ونتطلع لتعزيزها

    بدأ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع امس الثلاثاء زيارة رسمية لليابان تلبية لدعوة تلقاها سموه من دولة السيد شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني، ولدى وصول سموه إلى طوكيو صرح سموه أن زيارته لليابان تأتي في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لتطوير وتنمية كافة أوجه العلاقة على المستوى الثنائي بما يعزز المصالح المشتركة ويلبي تطلعات الشعبين الصديقين.

الأمير سلمان يشيد بدور اليابان في تنفيذ برامج التنمية في المملكة واستضافتها للطلاب السعوديين

وقد أعرب سموه عن سعادته البالغة لقيامه بهذه الزيارة لليابان، والتي سيتشرف خلالها بنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود إلى جلالة الامبراطور أكيهيتو وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد ناروهيتو وإلى دولة السيد شينزو آبي رئيس الوزراء.

كما أكد سموه حرص المملكة العربية على استمرار التشاور والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي لما فيه مصلحة البلدين وتعزيز دورهما في الحفاظ على الأمن والسلم إقليمياً ودولياً. وأبدى سموه تطلعه إلى أن تساهم زيارته لليابان في تطوير وتنمية أطر العلاقة بين البلدين لتعميق التعاون بينهما، والتأكيد على حرص المملكة واهتمامها بذلك، مشيداً سموه بدور اليابان ومساهماتها في تنفيذ برامج التنمية في المملكة واستضافتها للطلاب السعوديين في الجامعات والمعاهد اليابانية.

وكان ولي العهد قد وصل في وقت متأخر الليلة الماضية إلى طوكيو في مستهل زيارة رسمية لليابان. وكان في استقبال سمو ولي العهد بمطار "هانيدا" في طوكيو، صاحب السمو الملكي الأمير ناروهيتو ولي عهد اليابان، ومعالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان عبدالعزيز تركستاني. وفور وصول سموه عزف السلامان الوطنيان السعودي والياباني. بعد ذلك صافح سموه كبار المسؤولين اليابانيين وسفراء الدول العربية في اليابان والملحق العسكري السعودي باليابان العميد ركن عبدالرحمن الحربي وأعضاء السفارة السعودية في اليابان والسفير الياباني لدى المملكة جيرو كوديرا. كما صافح سمو ولي عهد اليابان أعضاء الوفد الرسمي المرافق لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. بعد ذلك غادر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود المطار يصحبه صاحب السمو الملكي الأمير ناروهيتو متوجهاً إلى مقر إقامته في قصر الضيافة في طوكيو . حفظ الله سمو ولي العهد في سفره.

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