ضبط قطعتي سلاح وحشيش بحوزة 5 متهمين في سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من ضبط 3 قضايا مخدرات .

حيث تم ضبط “30″ قطعة من مادة داكنة اللون يشتبه أن تكون لمادة الحشيش المخدر تزن حوالي 180 جرام بحيازة المتهم «أحمد حسن محمود دياب سن 28 عامل» ويقيم بناحية نزه البحرية – دائرة مركز جهينة والمطلوب التنفيذ عليه فـي القضية رقم 2654 جنايات مركز جهينة لسنة 2013 المقيده برقم 682 كلي شمال سوهاج غيابي مؤبد «سرقة بالإكراه» وبمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وتحرر عن ذلك المحضر رقم 473 إداري مركز جهينة لسنة 2014

> وتم ضبط قطعة كبيرة الحجم من مادة داكنة اللون يشتبه أن تكون لمادة الحشيش المخدر تزن حوالي 100 جرام بحيازة المتهم « أحمد عبد الرحمن علي عوض وشهرته القرد » سن 21 عامل – ويقيم مدينة المنشاة وبمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي وتحرر عن ذلك المحضر رقم 702 إداري مركز المنشاة لسنة 2014 .

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة المراغة من ضبط المدعو «مصطفي أنور عبد المنعم سن »25 حاصل علي دبلوم ويقيم دائرة قسم أول أسيوط وبحيازته لفافة صغيرة الحجم بداخلها نبات أخضر عشبي جاف يشتبه أن يكون لنبات البانجو المخدر تزن حوالي 25 جرام وبصحبته المتهم / باسم محمد رفعت سن 18 طالب – ويقيم مدينة المراغة وبحيازته لفافة صغيرة الحجم بداخلها نبات أخضر عشبي جاف يشتبه أن يكون لنبات البانجو المخدر تزن حوالي 20 جرام وبمواجهة المتهمان إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد التعاطي وتحرر عن ذلك المحضر رقم 590 إداري مركز المركز لسنة 2014 .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المضبوطات.

وضُبط قطعتين سلاح حيث تم ضبط بندقية خرطوش بحيازة المتهم «حماده عزت محمد حماد سن 23 عامل » ويقيم بناحية المشاوده الغربية دائرة مركز جرجا – تحرر عن ذلك المحضر رقم 415 إداري مركز جرجا لسنة 2014.

وتم ضبط فرد روسي صناعة محلية وطلقتين عيار 7.62 × 39 بحيازة المتهم «أحمد إبراهيم علي مراد سن 16 عامل» ويقيم بناحية الأحايوه غرب – دائرة مركز العسيرات والمستخدم فـي واقعة المحضر رقم 291 إداري مركز العسيرات لسنة 2014 ” مقتل المدعو / إبراهيم علي مراد ” وتم اتخاذ الاجراءات الامنية تجاه المضبوطات.