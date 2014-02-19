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«كيري»: واشنطن مستمرة في الوقوف إلى جانب تونس خلال الفترة الانتقالية

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«كيري»: واشنطن مستمرة في الوقوف إلى جانب تونس خلال الفترة الانتقالية «كيري»: واشنطن مستمرة في الوقوف إلى جانب تونس خلال الفترة الانتقالية

جون كيري

أكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، اليوم الثلاثاء، استمرار وقوف بلاده إلى جانب تونس خلال الانتقال إلى النظام الديموقراطي.. قائلا إن “واشنطن تعتزم بذل كل ما في وسعها للتأكد من توفير الفرصة للشعب التونسي لممارسة حقوقه التي ناضل من أجلها وأنه قادر على التصويت لاختيار حكومة جديدة قريبا”.

وأشار كيري – في مؤتمر صحفي عقده بمقر السفارة الأمريكية في تونس – إلى الدعوة التي وجهها الرئيس أوباما لرئيس الوزراء التونسي المهدي جمعه لزيارة واشنطن..قائلا إنه “اتفق مع رئيس الوزراء التونسي على أن يتم خلال تلك الزيارة إجراء أول اجتماع للحوار الأمريكي التونسي الاستراتيجي بهدف تعزيز العلاقات الثنائية”، موضحا أن الحوار سيركز على التعاون في المسائل الأمنية وتدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

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