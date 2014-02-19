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اشتعال المنافسة قبل إجراء انتخابات نادي بنى سويف الرياضي

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اشتعال المنافسة قبل إجراء انتخابات نادي بنى سويف الرياضي اشتعال المنافسة قبل إجراء انتخابات نادي بنى سويف الرياضي

نادي بني سويف الرياضي

هاجم عدد من أعضاء الجمعية العمومية بنادى بنى سويف الرياضى مجلس الإدارة الحالى والذى أعاد ترشيح نفسه فى الانتخابات التى ستجرى يوم 27 مارس القادم تحت إشراف قضائى كامل بسبب موافقة أعضاء مجلس ادارة النادى باستضافة الرئيس المعزول محمد مرسى فى النادي لاقامة مؤتمرا انتخابيا فى ملعب كرة القدم التابع للنادى إبان ترشيحه رئيسا للجمهورية وحضور مرشد جماعة الإخوان .

وتقدم للترشيح 3 على مقعد الرئيس بينهم الرئيس الحالي لنادى بنى سويف و3 أعضاء على مقعد النائب بينهم النائب الحالى و3 على مقعد أمين الصندوق لاختيار واحد لكل منصب و10 تقدموا على مقعد العضوية فوق السن لاختيار 5 منهم وتقدم 5 على مقعدين تحت السن.
> وقال تونى عثمان، الحكم الدولى وعضو الجمعية العمومية لنادى بنى سويف، «أنا لست موافق على إلغاء الانتخابات للاندية وان مجالس الادارات التى لم تكمل مدتها عليها أن تكمل مدتها اما مجالس الادارات التى اكملت مدتها مثل نادى بنى سويف لابد من اجراء الانتخابات لضخ وجوه جديدة حتى نرتاح من الوجوه القديمة التى لم تنجز أي شيئ داخل نادى بنى سويف».

وأضاف أن مرشحى الرئاسة الذين تقدموا لرئاسة نادى بنى سويف ليسوا من أبناء مدينة بنى سويف وانما من قرى المحافظة فرئيس النادى من مركز ببا وطارق أبوالمكارم من مركز إهناسيا وعكاشة عبدالسلام من قرية قاى بمركز اهناسيا.

وأشار إلى أن مجلس الادارة الحالى كان هناك بينه وبين اعضاء الجمعية العمومية مشاكل عديدة بسبب مياه حمام السباحة والنشاط الرياضي.

 

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