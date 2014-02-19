بالفيديو.. أصحاب بازارات خان الخليلى: العمليات الإرهابية خربت بيوتنا

أصيبت بعض المناطق السياحية بالقاهرة، بحالة من الركود التام، وفى مقدمة هذه المناطق "خان الخليلى" بحى الحسين، وذلك منذ اندلاع ثورة 25 يناير، وما تلاها من أحداث، وقيام ثورة 30 يونيو، فقد أوشك أصحاب محلات البازارات والتحف والنحاس بخان الخليلى على إشهار إفلاسهم، نتيجة عزوف الأجانب على الشراء وغياب الأفواج السياحية عن المنطقة، نتيجة للأحداث التى تشهدها البلاد.

وقال أحد أصحاب المحال، إن الأوضاع السياسية الراهنة والأعمال الإرهابية التى ترتكبها جماعة الإخوان المسلمين، تسبب فى غياب الأفواج السياحية، مشيرا إلى أنه لا يوجد سياح سوى الصينيين.