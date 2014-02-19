أخبار عاجلة

محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو.. أصحاب بازارات خان الخليلى: العمليات الإرهابية خربت بيوتنا

Google+ Print
بالفيديو.. أصحاب بازارات خان الخليلى: العمليات الإرهابية خربت بيوتنا بالفيديو.. أصحاب بازارات خان الخليلى: العمليات الإرهابية خربت بيوتنا

أصيبت بعض المناطق السياحية بالقاهرة، بحالة من الركود التام، وفى مقدمة هذه المناطق "خان الخليلى" بحى الحسين، وذلك منذ اندلاع ثورة 25 يناير، وما تلاها من أحداث، وقيام ثورة 30 يونيو، فقد أوشك أصحاب محلات البازارات والتحف والنحاس بخان الخليلى على إشهار إفلاسهم، نتيجة عزوف الأجانب على الشراء وغياب الأفواج السياحية عن المنطقة، نتيجة للأحداث التى تشهدها البلاد.

وقال أحد أصحاب المحال، إن الأوضاع السياسية الراهنة والأعمال الإرهابية التى ترتكبها جماعة الإخوان المسلمين، تسبب فى غياب الأفواج السياحية، مشيرا إلى أنه لا يوجد سياح سوى الصينيين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي

بالفيديو.. تعليق ساخر لمحمد صلاح على تقديم مرتضى له أمام «إيناسيو»

بالفيديو.. تعليق ساخر لمحمد صلاح على تقديم مرتضى له أمام «إيناسيو»