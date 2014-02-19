اجتماع جديد لمجلس الأمن لبحث مشروع قرار بشأن الأوضاع الإنسانية في سوريا

عقد سفراء الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، اجتماعًا جديدًا في محاولة لوضع مشروع قرار حول الوضع الإنساني في سوريا، ولكن لا تزال هناك خلافات بين الغربيين والروس حول عدة نقاط.

وقال السفير الأردني، الأمير زيد الحسين، إن «المفاوضات مستمرة»، معربًا عن الأمل في التوصل إلى تصويت قبل نهاية الأسبوع.

وأضاف «الحسين»: «هناك شعور بالعجلة، إذن نحن نحاول».

وردًا على سؤال حول هذا التصويت نهاية الأسبوع، قالت سفيرة ليتوانيا، ريموندا مورموكايتي، التي تترأس مجلس الأمن في هذا الشهر، إنه «من المبكر جدًا».

ورفض نظيرها الروسي، فيتالي تشوريكين، تحديد أي مهلة للتصويت، معتبرًا أن «الأمر لا يكن مثمرًا».