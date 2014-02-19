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بعثة من الاتحاد الأفريقي تزور أفريقيا الوسطى لحل أزمتها السياسية

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ذكرت مفوضية الاتحاد الأفريقى أن مفوضة الشؤون السياسية بالاتحاد، الدكتورة عائشة عبدالله، تشارك حاليًا فى بعثة سياسية بجمهورية أفريقيا الوسطى، في إطار جهود الاتحاد الرامية إلى معالجة الأزمة الراهنة هناك.

وذكرت المفوضية، في بيان لها، الثلاثاء، أن «هذه البعثة يشارك فيها كل من صوفيا أكافو من المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والمفوضان كيتسى زينابو وبيتشير خلف الله من المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب».

وأوضح البيان أن زيارة مفوضة الشؤون السياسية والوفد المرافق لها تتضمن عقد لقاءات مع الرئيسة المؤقتة ورئيس المجلس الوطني الانتقالي ورئيس الوزراء المؤقت وسفراء أفارقة في جمهورية أفريقيا الوسطى والممثل الخاص للاتحاد الأفريقى هناك والسلطة الوطنية المختصة بالانتخابات وممثلى منظمات المجتمع المدنى وزعماء دينيين.

وأشار إلى أن الزيارة تتضمن أيضًا عقد اجتماعات مع أطراف متعددة من أجل حشد التأييد للأنشطة، التي سيتم القيام بها خلال الفترة الانتقالية من أجل وضع دستور جديد يؤدى في نهاية المطاف إلى العملية الانتخابية وإصلاح مؤسسات الدولة وتقديم الخدمات العامة الاستراتيجية.

ونوه البيان بأن هذه البعثة تهدف إلى إشراك الانتقالية والأطراف الأخرى في الجهود الرامية إلى إيجاد حل دائم للأزمة الراهنة في جمهورية أفريقيا الوسطى.

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