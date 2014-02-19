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ولي العهد يبدأ زيارة رسمية إلى اليابان.. والأمير ناروهيتو على رأس مستقبليه

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ولي العهد يبدأ زيارة رسمية إلى اليابان.. والأمير ناروهيتو على رأس مستقبليه ولي العهد يبدأ زيارة رسمية إلى اليابان.. والأمير ناروهيتو على رأس مستقبليه

    بحفظ الله ورعايته، وصل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في وقت متأخر الليلة الماضية إلى طوكيو في مستهل زيارة رسمية لليابان. وكان في استقبال سمو ولي العهد بمطار "هانيدا" في طوكيو، صاحب السمو الملكي الأمير ناروهيتو ولي عهد اليابان، ومعالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان عبدالعزيز تركستاني. وفور وصول سموه عزف السلامان الوطنيان السعودي والياباني. بعد ذلك صافح سموه كبار المسؤولين اليابانيين وسفراء الدول العربية في اليابان والملحق العسكري السعودي باليابان العميد ركن عبدالرحمن الحربي وأعضاء السفارة في اليابان والسفير الياباني لدى المملكة جيرو كوديرا. كما صافح سمو ولي عهد اليابان أعضاء الوفد الرسمي المرافق لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. بعد ذلك غادر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود المطار يصحبه صاحب السمو الملكي الأمير ناروهيتو متوجهاً إلى مقر إقامته في قصر الضيافة في طوكيو . حفظ الله سمو ولي العهد في سفره.

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