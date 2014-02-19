موافقة سامية على ترتيبات مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية

إشارة للتوجيه الملكي الكريم القاضي بمشاركة المرأة في انتخابات أعضاء المجالس البلدية القادمة (ناخبة، ومرشحة) وفي ضوء توجيه سمو وزير الشؤون البلدية والقروية فيما يتعلق بالاستعدادات والترتيبات لتنظيم انتخابات أعضاء المجالس البلدية (الدورة الثالثة) صدر الأمر السامي الكريم بالموافقة على الدراسة المقترحة المشتملة على الترتيبات والإجراءات والضوابط لمشاركة المرأة في كافة مراحل العملية الانتخابية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية (ناخبة، ومرشحة) والتي أعدتها الجهات الحكومية المعنية، وتوجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية وكافة الجهات المعنية بالعمل على تنفيذها في الانتخابات القادمة في دورتها الثالثة "بمشيئة الله".

وزارة الشؤون البلدية والقروية: لا تمييز لأحد على الآخر

وقد تم وضع تلك الترتيبات والإجراءات والضوابط منطبقة مع الأحكام الشرعية ومراعية المعايير والقواعد الدولية للانتخابات التي تؤكد على المساواة بين كافة المشاركين في العملية الانتخابية (رجال، ونساء) دون تمييز لأحد على الآخر، فالجميع يعامل وفق تلك الترتيبات والإجراءات والضوابط بمعيار واحد وكل له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات في كافة مراحل العملية الإنتخابية ومتطلباتها، وتعتبر الهوية الوطنية شرطا ضروريا (للرجال، والنساء) للمشاركة في الانتخابات، فلا يعتد بوثيقة شخصية أخرى سواء بقيد الناخبين أو تسجيل المرشحين أو الاقتراع، وفي التدقيق لدخول مراكز الانتخاب وكافة متطلبات الانتخابات الأخرى، بما في ذلك ما يتعلق بالجوانب التنظيمية والإجرائية للطعون الإنتخابية والحملات الانتخابية.

وتحقق تلك الترتيبات والإجراءات والضوابط الفصل التام بين (الرجل، والمرأة) في كافة مراحل العملية الانتخابية، حيث سيتم إنشاء مراكز انتخابية نسوية مخصصة للنساء ومستقلة عن الرجال يعمل فيها لجان انتخابية نسوية، تُؤدي تلك المراكز كافة متطلبات العملية الانتخابية.

إنشاء مراكز انتخابية نسوية مستقلة عن الرجال تعمل فيها لجان انتخابية نسوية

كما أكدت تلك الترتيبات والإجراءات والضوابط على حق المرشحة في الحملات الانتخابية دون تمييز بينها وبين الرجل، ولها الحق في الحصول على تراخيص للحملة الانتخابية وممارسة حملتها الإنتخابية الموجهة للناخبين والناخبات بنفس الوسائل التي يحق للرجل استخدامها، وتحقق تلك الترتيبات والاجراءات والضوابط مراقبة الانتخابات في المراكز الانتخابية النسوية من خلال (مراقبات) من المنظمات والجمعيات من مؤسسات المجتمع المدني، ويحق للمرشحة تعيين وكيلة لدخول المراكز الانتخابية النسوية وتعيين وكيل لدخول المراكز الإنتخابية للرجال، كما للمرشح تعيين وكيلة للدخول للمراكز الانتخابية النسوية وتعيين وكيل لدخول مراكز الانتخاب المخصصة للرجال، وسيتم تخصيص مكاتب نسوية يعمل فيها نساء في الأمانات والبلديات لإنهاء متطلبات العملية الإنتخابية للمرأة (ناخبة، ومرشحة) مثل (تقديم شكاوى للجان المحلية للإنتخابات، تقديم الطعون الإنتخابية، تراخيص حملات الدعاية الإنتخابية، تسجيل الوكلاء والوكيلات للمرشحات) ولن يُطلب من الرجال أو النساء صور شخصية عند القيد في جداول (الناخبين، والناخبات) أو عند تسجيل (المرشحين، والمرشحات) أو تسجيل (الوكلاء، والوكيلات)، ويكتفى بختم لجنة الانتخاب على بطاقات المرشحين والمرشحات والوكلاء والوكيلات، وسيتم التحقق من الدخول للمراكز الانتخابية أو التواجد في مراكز الانتخاب بموجب الهوية الوطنية.