النائب الثاني يرعى حفل العرضة السعودية

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله رعى صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساء أمس حفل العرضة السعودية الذي أقامه الحرس الوطني في الصالة الرياضية بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض ضمن نشاطات المهرجان الوطني السنوي التاسع والعشرين للتراث والثقافة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة وصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن وكيل الحرس الوطني لشؤون الأفواج وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز الرئيس العام لرعاية الشباب وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سعد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز ومعالي نائب وزير الحرس الوطني نائب رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري .

وقد وصل في معية سمو النائب الثاني صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن مقرن بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز .

بعد ذلك استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا أمير ويلز.

كما استقبل سمو ولي عهد بريطانيا كل من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز.

وبعد أن أخذ سمو النائب الثاني مكانه في المنصة الرئيسة للاحتفال بدأت العرضة السعودية .

بعد ذلك شارك سمو الأمير مقرن بن عبدالعزيز وسمو ولي عهد بريطانيا في العرضة السعودية , كما شارك فيها أصحاب السمو الملكي الأمراء .

عقب ذلك شرف سمو النائب الثاني مأدبة العشاء التي أقامتها اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة.

ثم غادر صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود مقر الحفل بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحيب.

حضر حفل العرضة ومأدبة العشاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الأمير فهد بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن وأصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وضيوف المهرجان وأعضاء السلك الدبلوماسي لدى المملكة وجمع من المواطنين .