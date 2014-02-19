انطلاق فعاليات مهرجان القراءة (9) للطلاب والطالبات في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة

دشن أكثر من 100 طالب فعاليات مهرجان القراءة التاسع لطلاب وطالبات التعليم العام الذي تنظمه مكتبة الملك عبدالعزيز العامة فرع المربع ضمن فعاليات المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب وترعاه إعلامياً "الرياض" في نسخته التاسعة على التوالي.

وبدأ طلاب المدارس مشاركتهم في فعاليات المهرجان بجولة تعريفية على أرجاء المكتبة، واستمعوا إلى شرح واف عن البرامج والخدمات المتكاملة التي تقدمها المكتبة لمرتاديها. عقب ذلك بدأت الأنشطة التفاعلية للمهرجان حيث قدمت للطلاب البرامج القصصية إضافة إلى الأنشطة القرائية الهادفة لتنمية الفكر الإثرائي وتعزيز حب القراءة لدى النشء.

د. الزيد: المهرجان يخدم الطلاب والطالبات في تنمية أحد عناصر التنمية المعرفية الأساسية

وأشار الدكتور عبدالكريم الزيد نائب المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة إلى أن مهرجان القراءة يعد واحداً من أهم البرامج التي تحرص المكتبة على إقامتها بشكل دوري وذلك لما حققته المهرجانات السابقة من نتائج إيجابية أسهمت بشمل كبير في تعزيز ثقافة القراءة لدى جيل المستقبل، إضافة إلى التنوع في البرامج والأنشطة التي يعمل المهرجان على تنفيذها للمشاركين.

وأثنى الدكتور الزيد على التعاون بين المكتبة الإدارة العامة للتربية والتعليم بالرياض واصفاً إياه بالبناء لخدمة الطلاب والطالبات في تنمية أحد عناصر التنمية المعرفية الأساسية.

من جانبه أكد الدكتور فهد بن علي العليان مدير المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب المشرف على المهرجان أن المهرجان يسعى في نسخته التاسعة إلى مواصلة دعم مسيرة البناء المعرفي للطلاب والطالبات والاستفادة من الجديد والمقترحات التي خلصت إليها المهرجانات السابقة والعمل على تطبيقها على الواقع.

د. العليان: استهداف أكثر من 10000 طالب وطالبة من خلال حزمة من البرامج والأنشطة الجديدة

وأضاف الدكتور أنه من خلال الإقبال الكبير على المهرحانات الثمانية الماضية أصبح الأمر يستوجب معه تقديم البرامج والأنشطة الجديدة في النسخة الحالية، مؤكداً في ذات الوقت أن الدعم الذي يجده المهرجان من قبل المسؤولين في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة أسهم وبشكل كبير في تقديم المفيد والعمل على تقديمه في المهرجان الحالي.

وكشف الدكتور العليان أن المهرجان يستهدف في دورته الحالية أكثر من 10000 طالب وطالبة من التعليم العام من خلال حزمة من البرامج والأنشطة الجديدة التي تتلاءم مع الفئة العمرية للطلاب ومستوياتهم الدراسية وبما يكمل مسيرة المدرسة في النمو المعرفي.

وبيَّن العليان أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة للتربية التعليم بمنطقة الرياض لتنظيم زيارات مجدولة للمهرجان للطلاب وعلى مدى يوم دراسي يقدم من خلاله المهرجان برنامجاً ثقافياً معرفياً حافلاً بالأنشطة والفعاليات، إضافة إلى زيارات لمدارس البنات تقوم بها عدد من المتخصصات في مجال القراءة.