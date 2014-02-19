القبض على «قاصر» قتل والده في العسيرات‎ بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من ضبط عاطل قتل والده بسبب مشادة كلامية بالعسيرات حيث تبلغ لمركز شرطة العسيرات بوجود قتيل بمسكنه بناحية «الأحايوه» وعلي الفور انتقل ضباط مركز شرطة العسيرات للمعاينة.

تبين من الفحص والمعاينة وجود جثة «إبراهيم علي مراد سن 49 عامل» ويقيم بذات الناحية ملقاه بغرفة النوم يرتدي كامل ملابسه مصاباً ” بطلق ناري بالصدر”، أشارت تحريات إدارة البحث الجنائي المبدئية إلي حدوث مشادة كلامية بين القتيل ونجله المدعو «أحمد إبراهيم علي مراد سن 16 عاطل» قام علي إثرها الأخير بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته أدي لحدوث إصابته ووفاته بسبب خلافات بينهما وقيام والده بطرده من المنزل لسوء سلوكه.

تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم وهو عبارة عن فرد روسي صناعة محلية وطلقتين من ذات العيار وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 291 إداري المركز لسنة 2014 وبالعرض علي النيابة العامة تولت التحقيق وقررت نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها جاري تنفيذ قرار النيابة العامة.