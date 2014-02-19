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مطران كاثوليكى يطالب رئيس الكنيسة الإنجيلية بمنع رسامة المرأة "قس"

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مطران كاثوليكى يطالب رئيس الكنيسة الإنجيلية بمنع رسامة المرأة "قس" مطران كاثوليكى يطالب رئيس الكنيسة الإنجيلية بمنع رسامة المرأة "قس"

شهدت احتفالية مجلس كنائس والتى عقدت مساء أمس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية للاحتفال بمرور عام على تأسيس المجلس، موقفًا محرجًا تعرض له الدكتور القس صفوت البياضى رئيس الكنيسة الإنجيلية، بحضور البابا تواضروس الثانى ورؤساء الكنائس المصرية .

وطالبه المطران كريكور أوغسطينوس كوسان أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، بمنع رسامة -مصطلح كنسى بمعنى تعيين- المرآة "قس" داخل الكنيسة الإنجيلية مؤكدًا له أن الكنائس المصرية لا ترسم المرأة لدرجة القس فهذا الأمر سوف يحدث انقسام داخل الكنائس.

يذكر أن الكنيسة الإنجيلية عقدت مؤتمرًا منذ عدة أيام لبحث اقتراحات رسامة المرآة "قس" بالكنيسة الإنجيلية حيث إن هناك انقسامًا بين مؤيدين ومعارضين، لذا سيتم دراسة الأمر مجددًا فى إبريل المقبل.
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مصر 365

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