محافظ الجيزة يصدر قرارًا باعتماد تقسيم أحد المواطنين بالحوامدية

نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار محافظ الجيزة الدكتور على عبد الرحمن رقم 13999 لسنة 2013، والخاص باعتماد التقسيم الخاص لأحد المواطنين بمسطح فدان و3 أسهم بالقطعة رقم 182و 176 زمام الشيخ عتمان مدينة الحوامدية، وقبول الإقرار والتعهد الصادرين من المقسم بالقيام بأعمال التهيئة الخاصة بأعمال المرافق والتنازل عن مسطح شوارع التقسيم بدون مقابل، وكذلك المسطحات الزائدة عن النسبة المقررة قانوناً، وإلحاق هذه الشوارع بالمنعة العامة.

كما تضمن القرار أيضا اعتماد خطوط التنظيم السميكة لشوارع التقسيم واعتماد حدود البناء لكل قطعة، وخضوع الاشتراطات البنائية للتقسيم طبقا لمواد القانون رقم 119 لسنة 2008، جميع القطع تكون لإنشاء عمارات سكنية حسب الاشتراطات المؤقتة الخاصة بقرية الشيخ عتمان طبقا للقرار رقم 550 لسنة 2010، والمعدل بالقرار رقم 30 لسنة 2012.

كما أكد القرار على أنه لا يجوز تعديل مشروع التقسيم أو تجزئة أى قطعة، إلا بعد الرجوع للجهة الإدارية المختصة للاعتماد لأحكام القانون.