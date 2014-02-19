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الأهلي يطمئن على عادل عبدالمنعم بفوز رباعي ضد شباب إنبي

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الأهلي يطمئن على عادل عبدالمنعم بفوز رباعي ضد شباب إنبي الأهلي يطمئن على عادل عبدالمنعم بفوز رباعي ضد شباب إنبي

(/أ ش أ/) - اطمأن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على جاهزية أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الفريق بعد مشاركته فى لقاء فريق الشباب تحت 20 سنة وإنبي.

وظهر أحمد عادل عبد المنعم بمستوى طيب مما يؤهله للتواجد فى قائمة الفريق المقرر أن تخوض لقاء نهائي السوبر الإفريقي الخميس المقبل أمام الصفاقسي التونسي.

يذكر أن اللقاء انتهى بفوز المارد الأحمر برباعية نظيفة، أحرز أهداف الأهلي عمر بسام هاتريك وكريم بامبو هدف.

وقال هادي خشبة مدير قطاع كرة القدم بالنادى إن الجهاز الفني بقيادة محمد يوسف المدير الفني قد قام بالسماح لأحمد عادل حارس مرمى الفريق بالانضمام لفريق الناشئين للعب مباراة معهم فى الدوري.

وأوضح "قرار الجهاز الفني يأتي لتجهيز حارس الأهلي بعد عودته من فترة إصابة ويحتاج لخوض مباريات رسمية للعودة الى مستواه الفني والبدني".

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