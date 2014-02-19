راحة سلبية للاعبي الزمالك 48 ساعة باستثناء دومينيك والمستبعدين

(/أ ش أ/) - قرر الجهاز الفني بالزمالك بقيادة أحمد حسام ميدو منح لاعبي فريقه راحة سلبية ليومين عقب العودة في الساعات الأولى من صباح الأربعاء إلى القاهرة من النيجر.

ومن المقرر أن يحصل اللاعبون على راحتهم الأربعاء والخميس قبل العودة للتدريبات مرة أخرى ظهر الجمعة بملعب الهدف بأكتوبر استعدادا للقاء اتحاد الشرطة في الأسبوع الـ11 للدوري والمقرر له الاثنين المقبل باستاد القاهرة.

من جانب آخر، انتظم الثنائي عرفة السيد وسعيد محمد قطة في تدريبات المستبعدين اليوم بعد غيابه عن تدريب الفريق بالأمس.

وقاد طاق السيد المدرب المساعد تدريب الفريق وعاونه كل من محمد عبد الروؤف مدرب الأحمال وعمرو المطراوي أخصائي التأهيل.

وشارك كل من الموريتاني دومينيك ومحمد إبراهيم الظهير الأيسر القادم من انبي في مران المستبعدين بالإضافة إلى مجموعة من اللاعبين الناشئين تم تصعيدهم لصفوف الفريق في الآونة الأخيرة.