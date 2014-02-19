أخبار عاجلة

محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

غريب: معسكر المنتخب للبوسنة بدون لاعبي الأهلي والزمالك

Google+ Print
غريب: معسكر المنتخب للبوسنة بدون لاعبي الأهلي والزمالك غريب: معسكر المنتخب للبوسنة بدون لاعبي الأهلي والزمالك

(/أ ش أ/) - أعلن شوقي غريب المدير الفني لمصر أن معسكر الذى ينطلق يوم 28 فبراير الجاري استعدادا لخوض ودية البوسنة والهرسك 5 مارس المقبل بالنمسا سيكون بدون اللاعبين المحترفين ولاعبي الأهلي والزمالك.

ومن المقرر أن ينضم المحترفون الستة المختارون فى قائمة المباراة لبعثة المنتخب فى مطار ميونخ يوم 2 مارس المقبل استعدادا للسفر للنمسا.

يذكر أن لاعبي الأهلى والزمالك سيخوضون مباراتي الذهاب بدور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

يلعب الفريقان بالترتيب أمام يانج أفريكانز التنزاني وكابو سكورب الأنجولي فى الأول من مارس المقبل.

وأضاف غريب أن اللاعبين المحترفين التى تم اختيارهم فى قائمة مباراة البوسنة والهرسك تم الاستقرار عليهم عقب دراسة دقيقة من الجهاز الفنى للمنتخب الذى يمتلك كشفا كاملا بعدد الدقائق التى شاركوا بها مع أنديتهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه

أحمد ناجي: لا أشعر بالقلق من أخطاء حراس المنتخب

أحمد ناجي: لا أشعر بالقلق من أخطاء حراس المنتخب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب