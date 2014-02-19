غريب: معسكر المنتخب للبوسنة بدون لاعبي الأهلي والزمالك

(/أ ش أ/) - أعلن شوقي غريب المدير الفني لمصر أن معسكر المنتخب الذى ينطلق يوم 28 فبراير الجاري استعدادا لخوض ودية البوسنة والهرسك 5 مارس المقبل بالنمسا سيكون بدون اللاعبين المحترفين ولاعبي الأهلي والزمالك.

ومن المقرر أن ينضم المحترفون الستة المختارون فى قائمة المباراة لبعثة المنتخب فى مطار ميونخ يوم 2 مارس المقبل استعدادا للسفر للنمسا.

يذكر أن لاعبي الأهلى والزمالك سيخوضون مباراتي الذهاب بدور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

يلعب الفريقان بالترتيب أمام يانج أفريكانز التنزاني وكابو سكورب الأنجولي فى الأول من مارس المقبل.

وأضاف غريب أن اللاعبين المحترفين التى تم اختيارهم فى قائمة مباراة البوسنة والهرسك تم الاستقرار عليهم عقب دراسة دقيقة من الجهاز الفنى للمنتخب الذى يمتلك كشفا كاملا بعدد الدقائق التى شاركوا بها مع أنديتهم.