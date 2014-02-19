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غريب: استبعاد شيكابالا غير نهائي

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غريب: استبعاد شيكابالا غير نهائي غريب: استبعاد شيكابالا غير نهائي

(ا/ش/ا) - أوضح شوقي غريب المدير الفني لمنتخب أن عدم اختيار محمود عبد الرازق "شيكابالا" المحترف فى صفوف سبورتنج لشبونة البرتغالي للقاء البوسنة والهرسك يوم 5 مارس المقبل بالنمسا، لا يعني خروجه من حسابات الفراعنة.

وأشار غريب إلى أن الجهاز فضل منح شيكابالا فرصة للتأقلم مع ناديه الجديد خلال تلك المرحلة على أن يتم استدعاؤه فى المعسكرات التى سيخوضها عقب ودية البوسنة والهرسك.

وكشف غريب أن عدم اختيار الثلاثي المحترف إبراهيم صلاح وأحمد حسن كوكا ومحمود عبد المنعم كهربا فى قائمة مباراة البوسنة والهرسك يعود لاحتياجات الجهاز الفني.

وشدد على أنه يسعى لعمل توليفة بين العناصر المحترفة التى تم اختيارها وبين العناصر المحلية التى تم تحديدها بـ30 لاعبا سيتم الاستقرار على اختيار 16 لاعبا منهم سيتم الإعلان عنهم الأسبوع المقبل بالإضافة إلى الـ6 المحترفين وهم محمد صلاح وحسام غالي ومحمد النني وعلى غزال وأحمد المحمدي وصالح جمعة.

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