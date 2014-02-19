«المحمول» جواز سفر عبر مطارات دبي

اطلقت الادارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب في دبي خدمة جديدة تجعل الهاتف الذكي يعمل كجواز سفر للمسافرين وذلك عن طريق تمرير "الباركود" من الهاتف الذكي على البوابات الذكية في مطارات دبي، يأتي ذلك في اطار مواكبة الادارة للتطور التكنولوجي وتبسيط الاجراءات على المراجعين.

وأكد اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي، تولي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اهتماماً كبيراً في قطاع الخدمات الإلكترونية لما لها من أهمية واضحة ودور فعال في كل مؤسسة، سواء كانت حكومية أم خاصة، بحيث تواكب كل ما هو جديد في عالم الخدمات الإلكترونية، كما أشاد بجهود موظفي إقامة دبي لما يولونه من اهتمام بالعمل والجهد الذي يبذلونه لخدمة المتعاملين، والسعي الحثيث للوصول إلى ما تصبو إليه الإدارة من تسهيل الإجراءات وتبسيط المعاملات على المتعاملين.

وكشفت اقامة دبي ان الادارة انجزت في 2013 (11.6) مليون معاملة الكترونية، وان هناك 5.3 ملايين حركة استخدام للبوابات الذكية والالكترونية في مطارات دبي، تمت عبر 28 بوابة ذكية، مبينة ان زمن العبور عبر البوابات بلغ 16 ثانية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد امس في المبنى الرئيسي للإدارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب في دبي حيث كشف العقيد خالد ناصر الرزوقي، مساعد المدير العام لشؤون الخدمات الالكترونية في اقامة دبي عن مشروع جديد لإقامة دبي اطلق عليه اسم "رؤية الامارات 2015" حيث يبرز المشروع توجه الادارة وسعيها ان يكون عدد المتعاملين صفرا في مبنى الادارة عن طريق اعادة هندسة الاجراءات لتقليص الوقت والجهد على المتعامل وان يقوم النظام الالكتروني تلقائيا بفرز الطلبات واعطاء الموافقات للعملاء دون الحاجة الى تسليم الطلب الى مبنى الادارة الرئيسي او فروعها الخارجية.

وقال العقيد الرزوقي ان الخدمة الجديدة تم اطلاقها وتجريبها من قبل موظفي الادارة في مطارات دبي، إذ انه في الخدمة الجديدة، يتوجب اولا على الشخص ان يقوم بتنزيل البرنامج "اقامة دبي" من الابل ستور في الهاتف الذكي ومن ثم اتباع تعليمات البرنامج وادخال رقم جواز السفر والبيانات التعريفية الاخرى. من ثم سيقوم النظام بتسجيل المسافر مبدئيا وارسال باركود على الهاتف الذكي وعليه ان يقوم بتخزين الباركود. عند الوصول الى مطار دبي، وكل ما على المسافر فعله هو تمرير الباركود على البوابات الذكية في المطار والتي ستفتح عن طريق مأمور الجواز في اول مرة لاستخدام الباركود بحيث سيقوم المأمور بتدقيق بيانات المسافر والتأكد من هويته وتسجيله في النظام. وبعد ذلك باستطاعة المسافر في المرات القادمة السفر فقط من خلال تمرير الباركود على البوابة الذكية.

واضاف ان البرنامج الجديد تم اختباره واثبت نجاحه، حيث قمنا ايضا باختبار البرنامج على البوابات الذكية لأصغر طفل عمره سبع سنوات ولم نواجه اية مشكلة. ولكن للحصول على هذه الخدمة يجب ان يقوم كل شخص بتسجيل نفسه على هاتفه الذكي ولا يمكن ان يتم تسجيل اكثر من شخص على الباركود الواحد وكل شخص عليه ان يكون لديه باركود خاص به.

إحصاءات

واضاف العقيد الرزوقي ان عدد الاشخاص المسجلين في نظام البوابة الالكترونية والذكية يصل الى قرابة 1.2 مليون شخص وعدد البوابات الذكية والالكترونية هو 28 في المبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي، وتسعى الادارة الى زيادة عدد البوابات خلال الفترة المقبلة واحلال البوابات الالكترونية في مطارات دبي بالبوابات الذكية خلال السنتين القادمتين.

واستعرض اهم انجازات الادارة، مضيفا ان الادارة تعمل وبجهد ومن خلال تسخير التطور التكنولوجي على توفير الوقت والجهد على المتعاملين، وانه بحلول عام 2015، سيتمكن المتعامل من تقديم الحصول على جميع الخدمات من خلال مكاتب الطباعة في الامارة والحصول على الخدمات والوثائق المطلوبة عن طريق شركات التوصيل المعتمدة.

وقال: "على سبيل المثال، اذا اراد المواطن تجديد جواز سفره فكل ما عليه هو الذهاب لأقرب مكتب طباعة وتقديم الطلب ودفع الرسوم. من ثم سيتواصل مندوب شركة التوصيل معه ويذهب لبيته او مكتب المواطن لاستلام جواز السفر القديم وتجديده ومن ثم إعادته للعميل. وايضا نفس العملية تنطبق على المراجعين المقيمين حيث سيكون عليهم التوجه الى مكاتب الطباعة لطلب التأشيرة او تجديد الاقامة ودفع الرسوم. وبنفس الطريقة سيتواصل معهم مندوب شركة التوصيل ويستلم ويسلم الوثائق لهم.".

إجراءات

من جهة اخرى اوضح النقيب خالد بن مدية، رئيس قسم التحول الذكي في الادارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب ان هذا الاجراء الجديد لن يقوم بتقليص عدد الموظفين في اقامة دبي بل بالعكس سيقوم هؤلاء الموظفون بأداء الاعمال وانجاز المعاملات ولكن العملية فقط لتسهيل وتخفيف الاجراءات على المتعاملين وتوفير ابسط وافضل الخدمات لهم باقل جهد.

واوضح بان اقامة دبي ستقوم بتثقيف الجمهور للتعامل مع الخدمات الذكية التي ستقدمها لهم، لذا قمنا بإطلاق الخدمات الالكترونية عن طريق الهاتف المحمول في العام 2009 عندما كانت تلك الخدمات جديدة على المجتمع والناس. ونحن نسعى دائما لتوفير الخدمات بأفضل الطرق لهم. وهم عليهم الاختيار وكلي ثقة بانهم سيتجاوبون وسيتعاملون مع الخدمات الجديدة بأفضل طريقة.

واستعرض العقيد الرزوقي الخدمات الالكترونية والذكية التي تقدمها اقامة دبي للمتعاملين وكان ابرزها:

خدمة 150

قال النقيب خالد بن مدية ان خدمة الرسالة النصية 150 تعتبر من المشاريع التي توفر الوقت على المتعاملين وتساعدهم كثيرا، وهذه الخدمة عبارة عن مشروع جديد يساعد على الاستفسار عن عدة معاملات بتكلفة رمزية وايضا توفير خدمات عديدة للمنشآت التجارية مثل الاستفسار عن وضعية دخول او خروج الكفيل، ووضعية معاملة الكفيل، ووضعية تأشيرة الكفيل. وتقوم الخدمة ايضا بتوفير خدمات للأفراد مثل الاستفسار عن وضعية طلب الالكترونية والاستعلام عن التأشيرة.

جهاز Kiosk

واضاف النقيب خالد بن مدية ان جهاز الخدمة الذاتية Kiosk عبارة عن جهاز متحرك يحمل خاصية اللمس ويقوم بالتعريف عن الخدمات للعميل عن طريق الاستعلام. ويوفر خاصية الاستعلام لجميع الخدمات التي توفرها الادارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب بشكل تلقائي وسريع ويساعد في التقليل من ازدحام الجمهور وانهاء اجراءات معاملات الجمهور بشكل سريع. والخدمات التي تقدمها عديدة مثل الاستفسار عن تأشيرة الزيارة، والاقامة، وطباعة التأشيرة، وطلب تجديد جواز السفر للمواطنين، والاستعلامات العامة.

تأشيرة M-Visa

واوضح النقيب خالد بن مدية ان خدمة تسليم التأشيرة الكترونيا تم اطلاقها لتقليل الازدحام في اقامة دبي ومطارات دبي، وتقدم هذه الطريقة الخدمة السريعة وبشكل افضل وايضا توفر طباعة التأشيرة الاصلية في مطارات دبي وبذلك توفر الوقت والجهد للمراجعين وباستخدام افضل الحلول الالكترونية. وايضا تحتوي الخدمة على خصائص امنية في التأشيرة الالكترونية كالتوقيع والشعار الالكتروني للإدارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب في دبي.

سيارة آمر

واضاف النقيب خالد بن مدية ان سيارة آمر هي عبارة عن خدمات توفرها اقامة دبي للعميل في مقره وذلك عن طريق الوصول اليه من خلال السيارة المتنقلة بأحدث التقنيات والمعدات اللازمة لإنهاء اجراءات العميل ونيل رضاه، ولاحظنا ان السيارة لاقت رضا المتعاملين ووفرت الجهد عليهم.

موقع الإدارة الإلكترونية

وتابع النقيب خالد بن مدية ان اقامة دبي تتيح للمتعاملين خدمة تقديم طلبات أذون الدخول عبر الانترنت ومتابعة حالة اذون الدخول ووضعيتها، وايضا طباعة اذون الدخول بعد اصدارها وطباعة التقارير والاحصاءات الخاصة بكل حساب وإمكانية الحصول على تأمين صحي مع اذون الدخول وكل ذلك عن طريق الموقع الالكتروني للإدارة. واشار الى انه قام 622 الفا بزيارة الموقع الالكتروني لإقامة دبي في 2012 مقابل 99 الف شخص في العام 2013.

خدمة E-FORM

واشار الى ان خدمة الطلب الالكتروني هي خدمة متاحة لكل الافراد والشركات على حد سواء في مكاتب الطباعة في الامارة واضاف ان العميل من خلال هذه الخدمة يستطيع طباعة الطلبات ومعاملات الاقامة واذون الدخول ودفع الرسوم المستحقة من خلال الحساب البنكي الخاص به او من خلال بطاقة الائتمان الكترونيا مما يوفر الوقت والجهد على كل من العملاء وادارة الاقامة. وبدلا من ان يقوم موظف الادارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب في دبي بادخال بيانات الطلب يدويا فانه يقوم بقراءة الطلب الكترونيا من خلال القارئ الآلي مما يساهم في توفير الوقت والجهد على المراجع وعلى الموظف. ودشنت الخدمة في يوليو 2004.

مشروع تكامل

وقال: ان مشروع تكامل يعتمد على اتمام المعاملات للعملاء بطريقة الكترونية حيث يتم تبادل البيانات فيها بين هيئة الصحة بدبي والادارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب وشرطة دبي الكترونيا مما يضمن وجود بيانات موحدة النتائج الصحية للياقة الطبية لمقيمي امارة دبي كما يؤدي ذلك الى تفادي حدوث اي تزوير او تلاعب بنتيجة الفحص الطبي.

مشروع تبادل

واضاف النقيب خالد بن مدية ان المشروع الآخر "تبادل" يوفر خدمة ارسال بيانات تأشيرة العمل وخدمة ارسال بيانات تأشيرة مهمة عمل لمدة 90 يوما وايضا انظمة الاستعلام المشترك في كلا الطرفين وارسال بيانات دخول المكفولين وربط نظام الالغاء وبيانات المغادرة بين وزارة العمل واقامة دبي ففي حال قامت وزارة العمل بإلغاء بطاقة العمل لأي شخص يقوم النظام تلقائيا بإلغاء اقامة الشخص واعطاء الشخص مهلة 30 يوما لمغادرة الدولة او تصحيح وضعة.

جدد

اشار النقيب خالد بن مدية الى ان "اقامة دبي" قامت ايضا بإطلاق خدمة مهمة وهي خدمة "جدد" التي تقوم بتذكير المواطنين بموعد انتهاء جوازات سفرهم قبل ستة شهور وقبل شهر من الانتهاء عن طريق ارسال رسالة نصية لهم على الهاتف المتحرك. ويقوم البرنامج ايضا بتذكير المقيمين بموعد انتهاء اقاماتهم قبل ستة اشهر وقبل شهر من الانتهاء وايضا تذكير المنشآت بموعد انتهاء بطاقاتها قبل شهر من الانتهاء. وقمنا ايضا بتذكير اصحاب بطاقة البوابة الالكترونية بموعد انتهاء بطاقاتهم قبل شهر من الانتهاء.