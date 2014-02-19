هيئة تنظيم الاتصالات تدعو للاستفادة من برنامج تدريب الحكومة الذكية

وجهت "هيئة تنظيم الاتصالات" الدعوة إلى كافة الجهات الحكومية في الدولة للاستفادة من البرنامج التدريبي الخاص بمبادرة الحكومة الذكية، وذلك من خلال إدراج أسماء الموظفين في الدورات المجانية التي يديرها أفضل الخبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات الذكية. ويشكل البرنامج جزءاً من استراتيجية الهيئة في دعم مساعي الجهات الحكومية الرامية لتمكين كواردها البشرية ونشر ثقافة الحكومة الذكية بين الموظفين.

ويتميز البرنامج التدريبي بمحتوى غني وشامل لكافة النقاط والجوانب المتعلقة بكيفية تطوير التطبيقات وطرق حمايتها وتصميمها بشكل يتناسب منصات التشغيل المختلفة. تدار هذه الدورات من قبل مجموعة من أبرز الخبراء العالميين في هذا المجال، وذلك بهدف الاطلاع على تجارب مماثلة والاستفادة منها بما يضمن تلافي وتجاوز العديد من التحديات التي تعترض إنجاز هذه المبادرة في الموعد الزمني المحدد.

وفي هذا السياق قال حمد عبيد المنصوري، نائب مدير عام "هيئة تنظيم الاتصالات"، ومدير "مبادرة الحكومة الذكية": يندرج إطلاق "برنامج تدريب الحكومة الذكية" ضمن إطار خارطة الطريق الخاصة بإنجاز عملية التحول نحو الحكومة الذكية بحلول منتصف العام المقبل. وتعكس هذه الخطوة التزامنا الجاد بتقديم الدعم اللازم لمؤسسات وهيئات القطاع الحكومي في كل ما يتعلق بتطوير ودعم الكفاءات البشرية المعنية بتنفيذ هذه النقلة النوعية التي ستنعكس إيجابا على كافة مناحي الحياة اليومية.

إقبال كبير

من جهته، قال المهندس ماجد المظلوم، مدير مشروع التدريب والتعليم للحكومة الذكية: حظيت أولى دورات البرنامج التي أقيمت في كل من إمارتي رأس الخيمة وأبوظبي بإقبال كبير من قبل موظفي القطاع الحكومي، الأمر الذي يؤكد على أهمية وقيمة البرنامج. ونواصل حاليا إقامة دورتين متزامنتين في كل من إمارتي الشارقة وعجمان، وذلك بهدف إتاحة فرصة الاستفادة من البرنامج أمام أكبر عدد ممكن من الموظفين.

وفي سياق متصل، أطلقت "مبادرة الحكومة الذكية" مؤخرا المنصة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل في هذا البرنامج http://mgovtraining.government.ae. وتشمل الدورات التدريبية المتوفرة من خلال المنصة العديد من المواضيع الهامة بما فيها إدارة الخدمات الذكية في دولة الإمارات، وبنية تقنية المعلومات الخاصة بالحكومة الذكية، وأمن التطبيقات الذكية، وتطوير التطبيقات الذكية، حيث يعد هذا المساق مهماً جداً بالنسبة لكل من يدعم مبادرات الحكومة الذكية ويسعى لفهم آليات تطوير التطبيقات.