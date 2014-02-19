«خطوات رائدة» يشمل جميع طالبات الدولة

تعتزم الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، التوسع في مشروع "خطوات رائدة" ليضم طالبات الحلقة الثانية والمرحلة الثانوية على مستوى الدولة وعدم الاقتصار على دبي فقط، كون المشروع أثبت نجاحه خلال المرحلتين الأولى والثانية وساهم في تمكين الطالبات المشاركات من اكتشاف قدراتهن ومواهبهن ثم استغلالها وتسخيرها لتحقيق أهدافهن، وتم خلال المشروع غرس القيم التي تجعل من الطالبة فتاة فاعلة منتجة في مجتمعها، وتتميز بالجدية، وقادرة على إحداث تغيير إيجابي نوعي في المجتمع المحيط بها.

وقالت الشيخة لطيفة في تصريحات لـ"البيان" إنها تدرس حاليا إطلاق مشروع رائد خاص بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، معتبرة ان هذه الفئة تحتاج الى عناية دائمة تمكنها من دمجهم مع أفراد المجتمع الأسوياء.

وأوضحت أنها تدرس في السنه الثالثة في الجامعة وحرصت على اختيار تخصص علم النفس ليكون حافزا لها في توجيه قدرات الطالبات نحو خدمة مجتمعهن بالشكل المطلوب، مشيرة إلى ان مشروع "خطوات رائدة" حقق نجاحا وساهم في إيجاد شخصيات فاعلة للمساهمة في نهضة الوطن وتنمية القدرات وصقل المواهب سعيا لخدمة المجتمع، وغرس القيم السلوكية الإيجابية لدى الطالبات، وتزويد الطالبات بالأسس العلمية لإقامة المشاريع الناجحة، بالإضافة إلى إكساب الطالبات خبرات عملية في إدارة المشاريع، وذلك من خلال البرنامج المتكامل للتدريب الذي خضعن له، واستهدف المشروع طالبات جميع مدارس دبي من (التاسع إلى الحادي عشر).

معايير القبول

وحددت المبادرة معايير للقبول لطالبات الحلقة الثانية وهي: تميز الطالبة وطرح الأفكار والاقتراحات، والتفاعل أثناء أداء الأنشطة والتدريبات، والعمل بروح الفريق، وأن تكون قادرة على الإنجاز في الوقت المحدد، وأن تؤدي المهام وتحقق الإنجازات بصورة دقيقة وصحيحة، بالإضافة الى تميزها بشخصية قيادية ومؤثرة بين زميلاتها، وأن تمتلك موهبة في مجالات (القيادة، التميز دراسي، الابتكار العلمي والفنون).

وكان المشروع قد نفذ 6 ورش خلال المرحلة الأولى، منها ورشة عمل (أنا قائد) والتي تهدف إلى تقديم خيارات تدريبية واسعة وعالمية المستوى لصقل مهارات الشباب والوصول إلى نتائج تعليمية عالية الجودة.

وتتمحور الأهداف الأساسية لبرنامج تطوير القيادات في: تحديد القيم الأساسية للقائد لكل مشارك ومناقشة أهمية صفات القائد الناجح ووضع حلول لمواجهة تحديات دور القائد، بالإضافة إلى تمكين المشاركين من بناء فرق عمل فعالة باستخدام نظريات وبرامج معتمدة وإكسابهم المهارات اللازمة لضمان استمرارية العمل.

إشادة

وأشادت الشيخة لطيفة بالدعم الكبير الذي يوليه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وحرمه الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم للمبادرات التربوية والتعليمية ومبادرة "خطوات رائدة" الساعية لتشجيع روح الإبداع والابتكار لدى ابناء الإمارات في شتى المجالات تعزيزا لبناء الفكر الاستثماري والاقتصادي لديهم.

وأكدت ان المشاركات في المشروع فاقت توقعاتها، وهذا يجعلها اكثر رغبة في تقديم الدعم لهذا المشروع وأن تكون اكثر قرابة من المشاركات في هذه المشاريع، متمنية زيادة عدد المشاركات خلال السنوات المقبلة.

ودعت الطالبات اللائي لم يشاركن في برنامج "خطوات رائدة" ان يشاركن في البرامج القادمة ليتمكن من المساهمة في بناء المجتمع، مفيدة بأن لمبادرة "خطوات رائدة" برنامج نادي إشراقات التابع لمنطقة دبي التعليمية تحت شعار "إبداع إنجاز ريادة" بالشراكة مع هيئة تنمية المجتمع ونماء الدولية للبحوث والتطوير ومبادرة الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم لتنمية مهارات التعلم ومواصلات الإمارات ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبلدية دبي ومدرسة ند الحمر.

واعتبرت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم ان الحاجة لتكوين صورة إيجابية عن الذات تعد أمرا أساسيا في تكوين الشخصية الإنسانية الفاعلة، وأن انطلاق مشروع "خطوات رائدة" يعد ترجمة عملية لقناعتنا بضرورة الاهتمام بالعنصر البشري، لا سيما الشباب واكتشاف مواهبه الكامنة وإطلاق طاقاته الذهنية والشخصية الخلاقة لخدمة نفسه ومجتمعه ووطنه.

تفاصيل

قالت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم أن تفاصيل برامج هذا المشروع متنوعة ومتكاملة الأركان من حيث تحديد قدرات وميول المشاركات أولاً ثم إرشادهن إلى تحديد أهدافهن المستقبلية وفق القدرات والرغبات، ثم يأتي دور تنمية المهارات بشكل مكثف من خلال الدورات وورش العمل التي تنوعت بين إكساب الطالبات المهارات الشخصية كمهارات التفكير الإبداعي ومهارات إدارة الوقت والأولويات والمهارات العملية والإدارية كمهارات العلاقات العامة وتكوين وإدارة فرق العمل ومهارات وفن إدارة المشاريع بشكل مفصل.