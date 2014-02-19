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حمدان بن زايد: الإمارات تدعم القضايا التنموية للشعب الفلسطيني

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حمدان بن زايد: الإمارات تدعم القضايا التنموية للشعب الفلسطيني حمدان بن زايد: الإمارات تدعم القضايا التنموية للشعب الفلسطيني

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية، رئيس هيئة الهلال الأحمر بقصر النخيل أمس الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني السابق.

وأكد سموه خلال اللقاء أن دولة الإمارات العربية المتحدة وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تحرص على تعزيز برامجها ومشاريعها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتدعم القضايا التنموية للشعب الفلسطيني.

وقال سموه إن دولة الإمارات تدعم الشعب الفلسطيني ولا تألو جهداً في العمل على تحسين أوضاعه المعيشية والخدمية ومساعدته على تجاوز أية أزمات أو تحديات إنسانية طارئة.

وأشار سموه إلى أن هيئة الهلال الأحمر استطاعت أن تترجم تطلعات القيادة الرشيدة في الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني الشقيق من خلال مشاريعها التنموية وعملياتها الإغاثية للفلسطينيين في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة القدس والضفة الغربية وغزة وصحراء النقب.

من جانبه ثمن الدكتور سلام فياض الجهود الإغاثية والتنموية التي تقوم بها دولة الإمارات تجاه الشعب الفلسطيني وقدم الشكر والتقدير لهيئة الهلال الأحمر الإماراتية على البرامج الإغاثية التي تنفذها في الأراضي الفلسطينية ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وسوريا، مثمناً دور الهلال الأحمر في كفالة الأيتام الفلسطينيين.

حضر اللقاء سلطان بن خلفان الرميثي مدير مكتب سمو ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية والدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر.

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