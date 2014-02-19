بالصور.. محمد رمضان يحتفل بانطلاق تصوير مسلسل «ابن حلال»

احتفل الفنان محمد رمضان، أمس الثلاثاء، بانطلاق تصوير مسلسله ” ابن حلال ” داخل أحدى الشقق بمنطقة السادس من أكتوبر ,.

> وقام المنتج صادق الصباح بذبح ” عجل” احتفالا ببداية التصوير، وحضرت الاحتفال الفنانة وفاء عامر ، ريهام سعيد ، فلك نور والمؤلف حسان دهشان والمخرج إبراهيم فخر .

> ويقوم محمد رمضان بتصوير مشاهد المسلسل لمده ثلاثة أيام في نفس الشقة التي بدأ فيها التصوير اليوم , وبعدها تنتقل أسرة ” إبن حلال” لاستئناف التصوير بإستديو ” مصر ” الذي يستمر التصوير بداخله لمدة عشرة أيام .

> مسلسل ” ابن حلال ” بطولة محمد رمضان,وفاء عامر, هالهفاخر,محمود الجندي,أحمد فؤاد سليم، أحمد سعيد عبد الغنى، ريهام سعيد، مريهان حسين,سارة سلامة، نورهان،فلك نور، من تأليف حسان دهشان ، إخراج إبراهيم فخر،من إنتاج شركة المتحدين للإنتاج الإعلامي ” صادق صبّاح” وشركة إيجل فيلم.