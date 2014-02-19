جوارديولا: الألقاب ليست كل شيء.. والسيطرة على أرسنال مستحيلة

لندن، (إفي): اعتبر المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني، بيب جوارديولا أن "الفوز بالألقاب ليس كل شيء في الحياة"، وذلك قبل مواجهة أرسنال الإنجليزي غدا الأربعاء في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال بملعب الامارات.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي اليوم: "الحياة ليست التتويج بالألقاب فقط، في بعض الأحيان تفوز وأخرى تخسر، أرسنال ينافس مع فرق قوية، أعرف أن الناس تفكر بهذه الطريقة.. اذا فزت فأنت الأفضل، لا أعتقد أن الفوز يجعلني أفضل مدرب والخسارة بعدها بيوم ستجعلني أسوأ مدرب".

واعترف المدرب بأن أرسنال هذا الموسم الحالي يقدم مستوى طيبا للغاية، حيث تفصله نقطة عن تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي.

وأضاف جوارديولا "أعرف أن السيطرة على أرسنال مستحيلة، يمكن اللعب جيدا والسيطرة لنصف ساعة، أو نصف المباراة أو 75 دقيقة منها، ولكن طوال 90 دقيقة فهذا أمر مستحيل".

وأشار المدير الفني إلى أن فريقه سيدخل المباراة "في قمة التركيز" ودون التفكير بمباراة العودة التي ستقام بملعب أليانز أرينا في الحادي عشر من الشهر المقبل.

وتفوق النادي البافاري على الـ"مدفعجية" في نفس الجولة من البطولة العام الماضي حيث فاز ذهابا في ملعب الامارات 3-1 وخسر ايابا في ألمانيا بهدفين نظيفين.

وتابع جوارديولا "أعرف أن أرسنال سيكافح لأنه ليس فريق مبتدىء وكل عام لا يغيب

تقريبا عن البطولة".

من ناحيته قال لاعب النادي البافاري، الهولندي آريين روبن "ستكون مباراة مختلفة تماما عن العام الماضي لأن أرسنال تحسن كثيرا".

وأكمل روبن "نعرف أن الخصم سيدخل المباراة متحمسا للغاية برغبة بفي الفوز، ستكون مباراة قوية".