5 أشياء تعلمناها من درس برشلونة لسيتي

برشلونة أعطى مانشستر سيتي درسا في ملعب الاتحاد خلال الفوز بهدفين نظيفين في ذهاب دور الـ16 من أبطال أوروبا.

ويقدم FilGoal.com أبرز 5 نقاط ظهرت في مباراة سيتي وبرشلونة الذي فاز بهدفي ليونيل ميسي ودانيل ألفيش.

1) مدرسة الاستحواذ

قبل المباراة قال جيراردو مارتينو المدير الفني لبرشلونة: "سيتي فريق قوي للغاية هجوميا، يجيد اللعب من داخل الملعب لخارجه وفتح الجناحين واستغلال الكرات الثابتة وكل شيء تقريبا".

وتابع "لهذا الاستحواذ ضروري لمنع سيتي من تهديدنا".

والشوط الأول انتهى وبرشلونة قد استحوذ على الكرة بنسبة فاقت الـ60%.

برشلونة لعب بسيسك فابريجاس بدلا من نيمار، كون الإسباني الدولي قوي في الاستحواذ وتناقل الكرات مع أندريس إنيستا وشابي هرنانديز وسيرخيو بوسكتس.

هذا الاسلوب جعل برشلونة يسير اللقاء على مزاجه، خاصة مع النقطة الثانية لسيتي..

2) لا ضغط

افتقر مانشستر سيتي للضغط على الخصم، بحسب ما يؤمن به نواف التمياط المحلل في شبكة قنوات beINSport في الدوري الإنجليزي.

ويوضح نجم الكرة السعودية السابق "سيتي يلعب بخط دفاع متقدم، ولا يضغط في الوقت نفسه.. ما يجعل خصومه أصحاب السرعات والمهارات العالية يتلاعبون به".

هذا التحليل كان خلال لقاء ليفربول وسيتي، وقد تكرر الأمر حرفيا في مباراة برشلونة.

برشلونة يستحوذ، وسيتي لا يضغط.. والنتيجة وصلت 1-0.

3) خسارة الميزة

ميزة سيتي الكبيرة هذا الموسم هي قوته الهجومية على أرضه.. وهو ما أهدره مانويل بيللجريني المدير الفني للفريق الإنجليزي.

سيتي دخل اللقاء مدافعا، لم يلعب سمير نصري أو ستيفن يوفيتيتش أو إدين أدجيكو، بل ألكسندر كولاروف كجناح أمام جايل كليشي.

بالتالي، برشلونة يستحوذ، سيتي لا يضغط، ولا يهاجم.. فوصلت النتيجة 2-0.

4) ميسي مع ديميكلز

النقطة الرابعة هي مشاركة مارتن ديمكلز، العامل المشترك بين الخسارة أمام تشيلسي في الاتحاد والأمر ذاته مع برشلونة.

المدافع السابق لبايرن ميونيخ أبطأ من التعامل مع ميسي وهو ما استغلها البرغوث الأرجنتيني وحصل منه على ركلة جزاء مع بطاقة حمراء لرقيبه.

يستحوذ برشلونة، سيتي لا يضغط، ولا يغامر بالهجوم، ويلعب منقوصا بسبب المدافع القادم من أتليتكو مدريد.

5) دكة برشلونة

وحين حاول سيتي الهجوم وتكثيف أعداده في الأمام، خسر كل شيء مع مشاركة نيمار من على دكة برشلونة.

بعودة نيمار وفي وجود بيدرو على مقاعد بدلاء، يحصل برشلونة على دكة قوية للغاية تمنحه ثقلا كبيرا في مثل تلك المباريات.