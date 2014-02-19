الطلاب العلميون: حل مشاكل أبناء كليات العلوم على مستوى الجمهورية

أكد الطلاب العلميون أنهم سيسعون خلال الفترة المقبلة على تنفيذ المطالب التى يعانى منها طلاب كليات العلوم على مستوى الجمهورية، مشيرين إلى أنهم جزء أصيل من الحراك العلمى فى المجتمع وأنهم لن يتناولوا عن مطالبهم.

وطالب العلميون خلال فعاليات المؤتمر الصحفى لممثلى طلاب كليات العلوم على مستوى الجمهورية باجتماعات مجلس اتحاد جامعة عين شمس، بعقد اجتماع فى أقرب وقت مع كل من وزير التعليم العالى ووزير البحث العلمى ووزير القوى العاملة ورئيس المجلس الأعلى للجامعات ورئيس نقابة العلميين وذلك لبحث مطالبهم وآليات تنفيذها .

ووجه الطلاب رسالة إلى الوزارات المعنية والنقابة بأن إرادة الطلاب ستتحقق وأنهم لم يفرطوا فى مستقبلهم، مؤكدين مطالبهم فى تحديث المناهج لتخرج طالب مثالى تقبل به الشركات الكبرى، معلنين رفضهم إطلاق كلمة فنى على الخريجين كونه إهدارًا لمكانة العلماء فى مصر.

وقال مصطفى حسنى ممثل عن جامعات القاهرة الكبرى، إن النهضة لا تتم إلا عن طريق العلماء والنهوض بطالب علوم ليصبح لدية خبرة فى مجال دراسة، مطالب بالتأكيد على مطالبهم فى أن يكون لطلاب علوم سنة امتياز كطلاب كليات الطب والعلاج الطبيعى والصيدلة.

وأضاف أحمد ماهر أمين لجنة شباب العلميين بنقابة العلميين، بأن الحل لما يعانيه العلميون تتمثل فى ضرورة إقرار قانون مزاولة المهن العلمية، لافتًا إلى أن هذا القانون تم تقدميه أكثر من مرة وتمت مناقشته وعرضه على القانونيين المتخصصين إلا أنه حتى الآن لم يتم إقراره.