كمل جميلك: لا نتواصل مع "السيسى" ولا نتلقى دعما من الخارج

أكد طارق النبوى المتحدث باسم حملة "كمل جميلك" الداعمة لترشح المشير السيسى لرئاسة الجمهورية، أن الحملة لا تتواصل مع المشير من قريب أو بعيد، قائلا: "لا نتواصل مع السيسى نهائياً، ونحن حملة شعبية متطوعة لدعمه دون أهداف سياسية".

وأضاف "النبوى" فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، اليوم الثلاثاء، أن اختيارهم للمشير جاء نظراً لمواقفه الوطنية التى تمثلت فى وقوفه بجانب إرادة الشعب رغباته، وأنه وضع روحه على كفه فداء لمصر، فضلاً عن أنه لم يخش تهديدات دول الغرب خاصة أمريكا.

وحول تمويل الحملة، قال المتحدث النبوى: "إن تمويل الحركة ذاتى من أعضائها، حيث نجمع من الأعضاء تبرعات على قدر استطاعتهم لعمل المؤتمرات، ولا نتلقى تمويلا من الخارج باسم المشير، أو من رجال أعمال".