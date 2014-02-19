تنظيم 11 ندوة حول الثقافة السكانية بالوادي الجديد‎

تنفذ مديرية الثقافة الجماهيرية بمحافظة الوادى الجديد، مجموعة من البرامج والأنشطة الثقافية حول الثقافة السكانية وسيتم تنفيذ 11 ندوة ومحاضرة بالمواقع الثقافية على مستوى مراكز ومدن محافظة الوادى الجديد محافظة حول التنمية وعلاقتها بتنظيم الاسرة ، ومخاطر الزواج المبكر و أهمية تباعد فترات الحمل .

وقال محسن حسب، وكيل فرع الثقافة الجماهيرية بالمحافظة أن المحور الثانى يتضمن الامسيات الشعرية والتى ستنفذ بقصور ثقافة المنيرة وشرق بولاق والخارجة وناصر الثورة وبلاط والقصر وموط ومكتبة الشباب والاسرة بتنيدة ، كما سيتم تنفيذ محور الامسيات الشعرية بقصور ثقافة الخارجة وبولاق و صنعاء والمعصرة والراشدة وموط ، والمحور الثالث للاسابيع الثقافية سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة احتفالا باعياد المرأة المصرية والاسرة ، واوضح وكيل الثقافة ان المحور الرابع للبرنامج يتضمن عمل استمارات اطلاع داخلى وعناوين للكتب التى تحتوى على الاراء الدينية فى تنظيم الاسرة وابعاد الزيادة السكانية وعلاقة النمو السكانى بالتنمية .