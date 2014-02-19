فرقة “الوادي الجديد” للفنون تشارك فى مهرجان دمنهور الدولى للفلكلور الشهر القادم

تشارك فرقة الوادى الجديد القومية للفنون الشعبية فى مهرجان دمنهور الدولى للفلكلور الشعبى والذى سيبدأ فى الثلاثين من الشهر القادم ولمدة خمسة أيام على مسرح دمنهور والإسكندرية .

صرح بذلك صلاح حسان، مديرعام فرع ثقافة الوادى الجديد وقال ان الفرقة تشارك برقصات شعبية وعروض فنية ، كما أضاف إن المهرجان سيقام فى إطار التنسيق بين الشاعر سعد عبد الرحمن، رئيس هيئة قصور الثقافة، ودار الأوبرا المصرية، و أضاف ان فرقة الوادى الجديد ستقدم ضمن فعاليات المشاركة عروض تعبر عن الموروث الثقافى والبيئى لأبناء الواحات قديمًا والعادات والتقاليد لمواسم حصاد البلح والقمح ومواسم الزواج.