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ضبط 13 إخوانيا بتهمة التحريض ضد الجيش والشرطة بالمنيا

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ضبط 13 إخوانيا بتهمة التحريض ضد الجيش والشرطة بالمنيا ضبط 13 إخوانيا بتهمة التحريض ضد الجيش والشرطة بالمنيا

صورة أرشيفية

ألقت قوات أمن المنيا القبض علي 13 من المنتمين لتنظيم الاخوان من بينهم أمين حزب الحريه والعدالة بمركزسمالوط، وذلك أثناء اجتماعهم بأحد منازل بقريه الشراينه .

وكان اللواء اسامه متولي مدير أمن المنيا، قد تلقي اخطارا من العميد هشام نصر مدير البحث الجنائي بتمكن ادارة البحث الجنائي بمركز سمالوط بقياده المقدم محمود الجيار من القاء القبض علي 13 إخواني من بينهم القيادي البارز محمد نزلاوي أمين حزب الحريه والعدالة بسمالوط، اثناء اجتماعهم بقريه الشراينه التابعه للمركز للتخطيط للقيام بمسيرات تحريضيه ضد الجيش والشرطة والنظام .

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابه العامة للتحقيق .

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