السيطرة على حريق بكمية من الدفاتر المستهلكة بمجمع محاكم طنطا ولا خسائر

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب في كمية من الدفاتر والأوراق الموجودة على سلم الطابق السادس بمجمع محاكم طنطا دون وقوع خسائر بشرية.

تلقى اللواء أسامة بدير مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد عبد الوهاب مأمور قسم أول طنطا عن بلاغ شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بمجمع محاكم طنطا.

فانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على النيران.

وتوصلت تحريات المباحث إلى نشوب الحريق بكمية من الدفاتر والأوراق المستهلكة الموجودة على سلم الطابق السادس وبسؤال أشرف عبد العليم بسيوني 44سنة عامل اسنسير المجمع رجح سبب الحريق نتيجة إلقاء مجهول عقب سيجارة ولا يتهم احد بالتسبب في ذلك.

تحرر المحضر 1662إداري أول طنطا وقررت النيابة ندب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق.