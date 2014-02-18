أخبار عاجلة

محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

إخماد حريق اندلع في منزل بمطروح وأصحابه يتهمون أحد الجيران

Google+ Print
إخماد حريق اندلع في منزل بمطروح وأصحابه يتهمون أحد الجيران إخماد حريق اندلع في منزل بمطروح وأصحابه يتهمون أحد الجيران

أرشيفية

تلقى اللواء العناني حمودة مدير أمن مطروح أنه تبلغ لقسم شرطة مطروح بنشوب حريق بمنزل بعزبة السلام وقامت قوات الحماية المدنية بالسيطرة علي الحريق وإخماده ولم يسفر الحريق عن إصابات أو خسائر بشرية واتهم نجل صاحب المنزل أحد الجيران بإشعال الحريق بسبب خلافات الجيرة .

بالانتفال والفحص تبين نشوب الحريق بشقة بالدور الثاني بعزبة السلام ملك محمد – أ – ع ( 45 سنة ) سائق مقيم بالمسكن محل الحريق والذي نتج عنه بعض التلفيات عبارة عن احتراق بعض الأجهزة الكهربائية وبسؤال سامح ( 18 سنة ) طالب نجل صاحب المسكن ومقيم ذات العنوان أتهم محمد – س – م ( 35 سنة ) موظف مقيم ذات العنوان بالتسبب في إحداث الحريق وذلك لوجود خلافات بسبب الجيرة .
> إاستدعاء المشكو في حقه ومواجهته أنكر مانسب إلية من إتهام وأضاف بوجود خلافات مستمرة بينه وبين الشاكي بسبب علاقات الجيرة.

وكشفت المعاينة أن الحريق لم يسفر عن وفيات أو إصابات وتم تكليف فرع الأدلة الجنائية بإجراء المعاينة اللازمة.
> و كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة و تحرر المحضر اللازم إداري مطروح وجاري العرض علي النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا