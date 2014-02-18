إخماد حريق اندلع في منزل بمطروح وأصحابه يتهمون أحد الجيران

تلقى اللواء العناني حمودة مدير أمن مطروح أنه تبلغ لقسم شرطة مطروح بنشوب حريق بمنزل بعزبة السلام وقامت قوات الحماية المدنية بالسيطرة علي الحريق وإخماده ولم يسفر الحريق عن إصابات أو خسائر بشرية واتهم نجل صاحب المنزل أحد الجيران بإشعال الحريق بسبب خلافات الجيرة .

بالانتفال والفحص تبين نشوب الحريق بشقة بالدور الثاني بعزبة السلام ملك محمد – أ – ع ( 45 سنة ) سائق مقيم بالمسكن محل الحريق والذي نتج عنه بعض التلفيات عبارة عن احتراق بعض الأجهزة الكهربائية وبسؤال سامح ( 18 سنة ) طالب نجل صاحب المسكن ومقيم ذات العنوان أتهم محمد – س – م ( 35 سنة ) موظف مقيم ذات العنوان بالتسبب في إحداث الحريق وذلك لوجود خلافات بسبب الجيرة .

> إاستدعاء المشكو في حقه ومواجهته أنكر مانسب إلية من إتهام وأضاف بوجود خلافات مستمرة بينه وبين الشاكي بسبب علاقات الجيرة.

وكشفت المعاينة أن الحريق لم يسفر عن وفيات أو إصابات وتم تكليف فرع الأدلة الجنائية بإجراء المعاينة اللازمة.

> و كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة و تحرر المحضر اللازم إداري مطروح وجاري العرض علي النيابة.