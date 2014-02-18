أخبار عاجلة

محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

ندوة إعلامية بعنوان “المشاركة السياسية وبناء مجتمع ديمقراطى” بالوادي الجديد‎

Google+ Print
ندوة إعلامية بعنوان “المشاركة السياسية وبناء مجتمع ديمقراطى” بالوادي الجديد‎ ندوة إعلامية بعنوان “المشاركة السياسية وبناء مجتمع ديمقراطى” بالوادي الجديد‎

أرشيفية

يعقد مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد ، ندوة إعلامية موسعة بعنوان المشاركة السياسية وبناء مجتمع ديمقراطى وذلك بمقر مديرية القوى العاملة بالخارجة .

وقال منصور سعيد، مدير مركز النيل للإعلام بالمحافظة، أن الندوة تاتى ضمن محور التثقيف السياسى و إن أهم المتغيرات التى تطرأ على الساحة السياسية ، ويشارك فى الندوة العاملين بالقوى العاملة والمتدربين بمركز التدريب المهنى ، وتهدف الندوة الى التوعية باهمية المشاركة السياسية فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة ، والتعرف على اصداء الراى العام على مرشحى الرئاسة وما هى تطلعات المرشح القادم لخدمة المجتمع المصرى ، وستناقش الندوة عدة موضوعات سياسية وقانونية منها الانتخابات الرئاسية فى ضوء الدستور الجديد ، وماهى الإجراءات التى اتخذت فى صياغة قانون الانتخابات الرئاسية الذى سيصدر خلال الفترة المقبلة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا