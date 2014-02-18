ندوة إعلامية بعنوان “المشاركة السياسية وبناء مجتمع ديمقراطى” بالوادي الجديد‎

يعقد مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد ، ندوة إعلامية موسعة بعنوان المشاركة السياسية وبناء مجتمع ديمقراطى وذلك بمقر مديرية القوى العاملة بالخارجة .

وقال منصور سعيد، مدير مركز النيل للإعلام بالمحافظة، أن الندوة تاتى ضمن محور التثقيف السياسى و إن أهم المتغيرات التى تطرأ على الساحة السياسية ، ويشارك فى الندوة العاملين بالقوى العاملة والمتدربين بمركز التدريب المهنى ، وتهدف الندوة الى التوعية باهمية المشاركة السياسية فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة ، والتعرف على اصداء الراى العام على مرشحى الرئاسة وما هى تطلعات المرشح القادم لخدمة المجتمع المصرى ، وستناقش الندوة عدة موضوعات سياسية وقانونية منها الانتخابات الرئاسية فى ضوء الدستور الجديد ، وماهى الإجراءات التى اتخذت فى صياغة قانون الانتخابات الرئاسية الذى سيصدر خلال الفترة المقبلة .