زيارة اللجنة الإيطالية لمتابعة منحة التنمية الريفية المستدامة بمطروح

عقد بمركز التدريب بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح إجتماعا اليوم الثلاثاء بين اللجنة الايطالية التنسيقية لمشروع ” التنمية الريفية المستدامة بمرسى مطروح”، والذي يتم تنفيذه من معهد باري بإيطاليا ويتم تمويله بمنحة تبلغ حوالي 14 مليون بحضور الدكتور نعيم مصيلحي نائب رئيس مركز بحوث الصحراء للمشروعات والدراسات والدكتور حمدي عبد العزيز مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح ، كما حضر الاجتماع الفنيين العاملين بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح بغرض الإعداد والتجهيز لخطة تنفيذ المشروع على ثلاثة مراحل على مدار الثلاث سنوات القادمة وينفذ المشروع بالتعاون بين مركز بحوث الصحراء ومعهد سيام . باري بإيطاليا، .

أكد ” مصيلحي ” المشرف المصري للمشروع بأنه سيتم بدء المشروع بحضور اللواء بدر طنطاوي محافظ مطروح والدكتور رأفت خضر رئيس مركز بحوث الصحراء برعاية الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى .

وأشار إلى أن هدف المشروع هو تحسين التنمية الريفية المستدامة وإدارة الموارد الطبيعية والحفاظ عليها والحد من تدهورها ، وذلك من خلال دعم الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في المناطق الرعوية الزراعية الجافة.

> وكذلك تحسين الممارسات الزراعية لزيادة الإنتاجية، وتوفير الحوافز التي من شأنها تشجيع الأنشطة المدرة للدخل لتحسين الظروف المعيشية والحالة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع البدوي الريفي، وتشجيع دور المرأة به، فضلًا عن نقل التكنولوجيا ونتائج الأبحاث والابتكارات ونشرها.

يأتي ذلك عقب توقيع الحكومة المصرية ممثله في الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، واللواء محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية وموريزيو مسارى سفير ايطاليا بالقاهرة خلال شهر ديسمبر الماضي ، بمقر وزارة الزراعة بالدقي مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك لتنفيذ مشروع “التنمية الريفية المستدامة بمرسى مطروح “، وهو المشروع المصرى المشترك والمنفذ بالتعاون بين مركز بحوث الصحراء ومعهد سيام – باري بايطاليا، والذى يتم تمويله بمنحة تبلغ حوالي 14 مليون جنيه .