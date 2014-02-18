سيف اليزل : كل دول العالم لديها مخابرات وجواسيس بمصر واللي ملهوش يبقي “عبيط”

خلال ندوة نظمتها وزارة الشباب في الغردقة صرح اللواء سامح سيف اليزل الخبير الامني ورئيس وحدة الجمهورية للدراسات الاستراتيجية ردا علي سؤال” لمراسل ONA “حول تواجد اجهزة مخابرات وجواسيس من عدة دول داخل مصر بعد ثورة 25 يناير .

اكد سيف اليزل ان جميع دول العالم لديها اجهزة مخابرات وجواسيس تعمل في مصر واضاف ان اللي ملهوش مخابرات تعمل في مصر في الوقت الحالي يبقي (عبيط ) وان هذه الاجهزة تتابع بشكل دقيق ما يحدث في مصر واضاف ان الكثيربالفعل يعمل ضد مصر وان هناك دول وجهات خارجية تعمل ضد مصلحة مصر وتقدم التمويل الخارجي في محاولة للاضرار امنيا واقتصاديا لمحاولة تركيع مصر .

واضاف سيف اليزل ان تفجير الاتوبيس السياحي بطابا من جانب الارهابيين كان في توقيت مدروس ويعد نقلة نوعية في العمليات الارهابية وقال ان ذلك يهدف الي الغاء اي تعاقدات سياحية خلال سوق برلين الذي سينعقد الشهر القادم وتناول سيف اليزل في الندوة موقف بعض الدول من ثورة 30 يونيو من حيث التأييد والرفض.