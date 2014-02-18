وزارة الشباب تنظم 10 دورات تدريبية في مجال الصحة الإنجابية

تنظم الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب بالتعاون مع الجمعية المصرية لصحة الأسرة 10 دورات تدريبية في مجال الصحة الإنجابية وصحة المراهقات خلال الفترة من 22 فبراير الجاري وحتى 11 مايو المقبل.

> ويشارك بالدورات 500 فتاة بواقع 50 فتاة بكل دورة بهدف تأهيلهن ثقافيًا وعلميًا وصحيًا، وتوعيتهن بمخاطر الزواج المبكر على الصحة الإنجابية.

> وأوضح بيان لوزارة الشباب أنه سيتم تنفيذ الدورات على مرحلتين، الأولى في الفترة من 22 فبراير الجارى وحتى 23 مارس المقبل بمركز شباب الساحل بالقاهرة، ومركز شباب المدينة بالدقهلية، ومركز شباب بورفؤاد ببورسعيد، ومركز شباب مدينة دمنهور بالبحيرة، ومركز شباب الغردقة بالبحر الأحمر.

> كما تشهد مراكز شباب مدينة سوهاج، و الهياتم بالغربية، و الصفا بالجيزة، و أطسا بالفيوم، و المعادى 77 بالقاهرة، فعاليات المرحلة الثانية من الدورات فى الفترة من 29 مارس المقبل وحتى 11 مايو 2014.

> يذكر أن الدورة الواحدة تنفذ على مدار يومين كاملين ويقوم بالتدريب بها أساتذة متخصصون.

أ ش أ