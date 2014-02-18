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نقل مدير مدرسة بالفيوم لاعتداءه على زميلته بالسب والقذف

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نقل مدير مدرسة بالفيوم لاعتداءه على زميلته بالسب والقذف نقل مدير مدرسة بالفيوم لاعتداءه على زميلته بالسب والقذف

 

مدير عام التربية والتعليم بالفيوم

قرر محمود أبو الغيط وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم نقل مدير مدرسة الشيخ حسن الابتدائية إلى مدرسة أخرى بمركز الفيوم بعد قيام إدارية بالمدرسة بتحرير مذكرة ضده بالاعتداء عليها بالسب والقذف بسبب اعتراضها على تحمل أعباء إضافية بالعمل داخل المدرسة بالرغم من حصولها على تقرير طبى من مستشفى التأمين الصحى يفيد بعدم تحملها أعمال إضافيه .
> ترجع الواقعة عندما قامت هالة أحمد حسين الإدارية بالمدرسة بتحرير مذكرة إلى مدير عام إدارة شرق التعليمية تتهم فيه مدير المدرسة بالتعدى عليها بالسب والقذف وتوعدها بالاعتداء عليها بالضرب بعد الانتهاء من العمل بعد اعتراضها على تحمل مسئولية العمل بالصف الخامس والسادس الابتدائى بالرغم من وجود إداريين أخرين بالمدرسة وحصولها على تقرير طبى من مستشفى التأمين الصحى بعدم تحملها أعباء إضافية فى العمل ، وبإحالة المذكرة للشئون القانونية بالإدارة قامت باستدعاء الشهود على الواقعة من عاملين ومدرسين فى المدرسة الذين أكدوا صحة الواقعة .

وأكد محمد يوسف حسين مدير إدارة غرب التعليمية أنه تم إرسال لجنة من الشئون القانونية للمدرسة للتحقيق فى علاقة مدير المدرسة مع العاملين بها ، مشير إلى أنه تم تكليف 2 من رؤساء الأقسام بالإدارة لتسيير الأعمال داخل المدرسة لحين انتهاء اللجنة من التحقيق فى الواقعة وتم إصدار قرار النقل بعد التأكد من صحة الوقعة .

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