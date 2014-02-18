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ليلة مع الثقافة النوبية بالمجلس الأعلى للثقافة الخميس المقبل

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ليلة مع الثقافة النوبية بالمجلس الأعلى للثقافة الخميس المقبل ليلة مع الثقافة النوبية بالمجلس الأعلى للثقافة الخميس المقبل

يقيم المجلس الأعلى للثقفة برئاسة د سعيد توفيق بالتعاون مع ائتلاف العودة النوبية ندوة بعنوان “ليلة مع الثقافة النوبية بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم”،وذلك يوم الخميس الموافق20فبراير.
> وتقام الندوة بقاعة المؤتمرات فى مقرالمجلس فى السادسة مسائا،ويديرها الشاعررامي يحيى،ويشارك بها د.حمزة الباقر،الشاعر والمؤرخ محيى الدين صالح،عمر الدابودى،والفنانون أحمد إسماعيل،وحسن الصغير.
> ويصاحب الندوة معرض عن الصورة النوبية للفنان سنــدباد سليمان،وشريف عبد المجيد

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