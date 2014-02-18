الكنائس الخمسة تضع طوبة العام الثاني في “ماكيت” يمثل مجلس “كنائس مصر”

أصدرت الكنيسة الأرثوذكسية، بيانا بمناسبة إحتفال مجلس كنائس مصر بالعيد الأول لتاسيسه، أشارت فيه أن اليوم الموافق لتأسيس مجلس الكنائس المصرية، و ذلك بحضور قداسة البابا تواضروس الثانى بابا اﻻسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ورؤساء ووفود الكنائس المصرية الكنيسة القبطية اﻻرثوذكسية ،الطائفة اﻻنجيلية ( الكنائس اﻻنجيلية ) ،الكنيسة الكاثوليكية كنيسة اﻻسكندرية للروم اﻻرثوذكس ،الكنيسة اﻻسقفية .

وأوضح البيان أن الجميع فى قد شاركوا فى البداية فى الصلاة الربانية، ثم قرأ القس يوسف داروس من الكنيسة الكاثوليكية نصا من انجيل يوحنا الرابع ثم تم تقديم ترنيمة .

و تحدث القس بيشوى حلمى، عن حساب السنة لمجلس كنائس مصر ثم عرض فيلم يوثق نشاط العام المنصرم و قام كورال انطونى تيم لكنيسة اﻻنبا انطونيوس بصﻻة ترنيمة انا اشكرك .

وبعد ذلك كانت كلمة الكنيسة الكاثوليكية وقد القاها غبطة البابا إبراهيم اسحق والذى شكر فيها اتمام فكرة انشاء مجلس كنائس مصر والتى كانت حلم يراود الجميع وخاصة انة هناك اصوات كثيرة تطالب بالوحدة مضيفا اننا ننتظر الكثير من اعمال المجلس و انه يجب اﻻ نيأس ونطلب من الرب الكثير ونحن واثقين فى عمل الله واهم شئ هو وحدة القلوب ووحدة الفكر وهو فكر المسيح و اختتم كلامه، بفكرة أن العالم ينتظرنا ومصر تنظر الى المسيحيين وتترقب ماذا سيفعلون وﻻ تنسوا ان اﻻتحاد فية قوة للبنيان ، ثم كانت كلمة كنيسة الروم اﻻرثوذكس والتى القاها نيافة المطران اﻻنبا نيقوﻻ مطران طنطا وكل توابعها لاعتذار بطريرك الروم اﻻرثوذكس والذى تعذر حضوره بسبب وجودة فى دولة موزمبيق ثم صلى الكورال ترنيمة ﻻسمك يافادينا، وبعدها القى القس صفوت البياضى رئيس الطائفة اﻻنجيلية كلمة الكنيسة اﻻنجيلية .

وأضاف “أن مجلس الكنائس المصرية كان حلما وﻻ يمكن أن يتحقق أﻻ برعاية الكنيسة الأم برئاسة البابا تواضروس ثم قراء جزء من الكتاب المقدس أسالوا تعطوا أطلبوا تجدوا إقرعوا يفتح لكم .. ثم ذكر انه فى خلال العام الماضى مرت مصر بظروف صعبة وكذلك الكنيسة مرت بظروف صعبة ايضا مثل اﻻبنية التى فقدتها ونحن نحتاج لمزيد من الصلوات بسبب الحالة التى نعيش فيها وتكون طلبتانا للكل ونكون متحدين وتكون الكنيسة امينة ومشتركة” .

وتابع البيان “نحن لسنا مؤسسة دنيوية ولكننا نحن نهتم بالصلوات ولبلدنا ونحن فى وحدتنا شهادة لهذا المجتمع الذى يحاول الكثيرين ان يفتتوة و نحن نهنئ الجميع بمناسبة اﻻحتفال بمجلس الكنائس واختتم قائﻻ نصلى لكنيستنا التى دفعت الكثير وبشهدائها نحن نقف اﻻن على ما نحن عليه” .

ثم قال نيافة المطران منير حنا رئيس الكنيسة الأسقفية كلمة الكنيسة اﻻسقفية والتى قال فيها انة يعجب جدا بفكرة الطاولة الخماسية والتى جلس عليها رؤساء الطوائف عند اجتماعات تاسيس المجلس وهو يشكر قداسة البابا تواضروس على تلك اللفتة والتى تمثل على تساو الحميع فى المسبحثم اضاف نحن نتعلم من كل كنيسة فضيلة وخدمة تميزها ونحن جميعا نؤمن بكنيسة واحدة ،ثم رسولية وهى كنيسة للمسبح .

وأضاف “نحن نتطلع على دعم كافة انشطة مجلس كنائس مصر ونطلب ان يشترك الشباب فى كل لجان المجلس ونحن نتطلع ان نفيد بلدنا الحبيبة مصر والتى تحتاجنا جميعا للبناء فيها ، نحن نترك لﻻجيال القادمة هذا المحلس الجميل والذى يتمتع بنعمة بالروح القدس،واختتم بكلمة شكرللأمين العام ثم تلى الكورال ترنيمة عايشين معاك فى هناك.

ثم قام قداسة البابا تواضروس الثانى بالقاء كلمة الكنيسة القبطية والتي جاء فيها : نرحب بكم جميعا ونهنئ الجميع واخوتى رؤساء المجلس بالعام المنصرم ثم قال ان مجلس كنائس مصر هو مجلس وطنى مصرى وﻻ يكون بديﻻ عن اى مجلس مسكونى وهو مجلس يحفظ لكل كنيسة وحدتهاو نحن اﻻن نواجة قضايا كبيرة مشتركة فأرجو ان تشعر كل كنائسنا فى هذا اليوم بعيد حقيقى وارجو ان يزداد هذا العيد عاما بعد عام .

وفى وسط الترانيم قام رؤساء الكنائس الخمسة بوضع طوبة العام الثانى فى ماكيت يمثل مجلس كنائس مصر على شكل بناء كبير واختتم الحفل بان قام رؤساء الكنائس الخمسة بقطع تورتة الاحتغال..وقد كان حفلا بهيجا فرح به الكل .