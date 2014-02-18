عميد "دار علوم القاهرة": إقرار "مكافحة الإرهاب" بالجامعات يردع الطلاب

قال الدكتور محمد صالح توفيق، عميد كلية دار علوم، جامعة القاهرة، إن مادة "مكافحة الإرهاب" المضافة إلى قانون تنظيم الجامعات والمقرة من المجلس الأعلى للجامعات فى الفترة الأخيرة، التى وافق عليها وأقرها رئيس الجمهورية اليوم، الثلاثاء، كان لابد من إقرارها منذ ثورة 25 يناير، حتى تحقق الردع للطلاب ويهتموا بدراستهم، وتتمكن الجامعة من الحفاظ على ممتلكاتها ومنشآتها.

وأكد "توفيق"، لـ"اليوم السابع"، أن الطلاب ليس لديهم حق فى قبول أو رفض أى قانون، لأنهم يدخلون الجامعة للتعلم والدراسة، وليس لممارسة أى نشاط سياسى، مؤكدًا أنه موافق عليها بشدة لاحتياج الجامعة لها.