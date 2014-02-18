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"المصرية للاتصالات": سنعمل على تحقيق خدمة أفضل لمستخدمى الإنترنت

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"المصرية للاتصالات": سنعمل على تحقيق خدمة أفضل لمستخدمى الإنترنت "المصرية للاتصالات": سنعمل على تحقيق خدمة أفضل لمستخدمى الإنترنت

قال محمد النواوى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة ستعمل على تحقيق خدمة أفضل لمستخدمى الإنترنت، مشيرا إلى أن مطلب العملاء فى تحسين الخدمة حق مكفول لهم.

وأضاف النواوى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث فى “ المذاع على فضائية “mbc masr"، إنه من الجانب الدولى فمصر لديها ما يؤهلها لتحقيق مستوى توصيل للإنترنت أعلى من أى مستوى فى العالم، لأن مصر هى التى تربط الشرق بالغرب.

وأشار الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، إلى أن سوق التجزئة فى مصر يحقق ما يزيد عن 35 مليار جنيه، موضحا أن مساحة التليفون المحمول 30 مليار جنيه مقابل 5 مليارات للأجهزة الثابتة.

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مصر 365

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