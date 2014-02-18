موسى يدان: أتمنى اللعب ضد الصفاقسي.. أنا أعرفهم جيدا

يأمل موسى يدان في قيادة خط وسط الأهلي ضد الصفاقسي التونسي في السوبر الإفريقي مساء الـ20 من فبراير الجاري.

ويلعب الفريقان على استاد القاهرة في حضور ما يصل لـ20 ألفا من الجماهير الداعمة للفريق الأحمر.

وقال يدان لاعب منتخب بوركينا فاسو يوم الثلاثاء لـFilGoal.com: "أتمنى اللعب أمام الصفاقسي.. فأنا جاهز".

وشهد المران اهتماما من جانب المدير الفني للأهلي محمد يوسف باللاعب الدولي الذي لم يأخذ حتى الآن وقتا كبيرا في الملعب بالقميص الأحمر.

وأضاف يدان "أعرف الصفاقسي كثيرا منذ فترة لعبي مع القطن الكاميروني.. أعرفهم جيدا في الحقيقة".

وتابع "إنه ند قوي للأهلي ولديه خبرات كبيرة في المباريات القارية.. لكننا قادرون على الفوز"ز