مؤمن زكريا ينفي علاقته بحساب تواصل اجتماعي ينتحل شخصيته

/أ ش أ/ نفى مؤمن زكريا لاعب الزمالك علاقته بأحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ينتحل شخصيته ويدلي ببعض الآراء السياسية والرياضية التي لا علاقه له بها.

وقال مؤمن زكريا -في تصريح اليوم /الثلاثاء/- "هناك حساب ينتحل شخصيتي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ويدلي ببعض الأراء التي ليس لي علاقه بها، حيث أنني لا أتحدث في الأمور السياسة ولم أدل بأراء تخص الأزمات الرياضية وكل ما ينشر عبر هذا الحساب المزيف مزيف".

وأضاف "انتحال الشخصية عبر "فيس بوك" صار أمرا متكررا خلال الفترة الحالية ونال العديد من اللاعبين والمدربين خلال الفترة الأخيرة ويتسبب في العديد من المشاكل في بعض الأحيان.